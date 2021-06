Road to Euro 6/24 : Le Danemark, l'éternel inattendu

Plus que quelques jours avant le début de l’Euro 2021 ! Pour planter le décor, la RTBF vous proposera chaque jour la présentation d’une équipe qualifiée pour la compétition. Quel a été son parcours en qualifications ? Son histoire avec l’Euro ? Sa star ? Ses chances d’aller au bout ? Vous saurez tout, c’est parti pour notre Road to Euro.

1. Pour quelques poignées de dynamite

Dans l'histoire de l'Euro, le Danemark restera toujours comme l'équipe "qui l'a fait". Au même titre que l'URSS, l'Italie, la Tchécoslovaquie, les Pays-Bas, la Grèce et le Portugal, la petite nation scandinave figure parmi les 7 vainqueurs uniques de la compétition. Un vainqueur inattendu (en 1992), dont le sacre lui a ôté et lui ôtera toujours toute forme de pression, à l'heure d'aborder une compétition qui l'a souvent inspiré. Mais les grandes heures du Danemark sont à retrouver. Depuis le début de ce siècle, il a loupé deux phases finales (en 2008 et en 2016) et n'a franchi la phase de poules qu'à une reprise (en 2004). Porté par un jeune sélectionneur plein d'idées et d'enthousiasme (Kasper Hjulmand), composé d'un mix savant de joueurs expérimentés (Schmeichel, Kjaer, Eriksen), arrivant à maturité (Poulsen, Delaney, Höjbjerg, Braithwaite) et porteurs d'avenir (Maehle, Skov, Dolberg, Wind), le Danemark peut surprendre par sa fraîcheur et sa percussion offensive. S'il franchit les poules, à l'instar de son rival russe, de beaux espoirs lui sont permis...

2. L’histoire à l’Euro : le coup d'éclat de 1992 puis un XXIè siècle difficile

Nombre de participations : 9/16 Victoires : 1 (en 1992, 2-0 contre l'Allemagne) Finales : 1 (en 1992) Dernière participation : 2012 (élimination au 1er tour) Le brillant passé : l'histoire est tellement belle et connue qu'on pourrait la croire tirée d'un conte d'Andersen... Lors des éliminatoires pour l'Euro 92, le Danemark est versé dans le groupe de la Yougoslavie, de l'Autriche, de l'Irlande du Nord et des Iles Féroé. Au terme de la campagne, le Danemark se classe deuxième...derrière la Yougoslavie, qui se qualifie donc pour la phase finale. Mais la guerre en décide autrement. Du fait des sanctions de l'ONU, la Yougoslavie est exclue de toute compétition européenne. C'est donc le conflit balkanique qui offre un ticket de dernière minute, totalement inespéré, au Danemark. Un Danemark qui se retrouve versé dans le groupe A, pas piqué des vers, puisque composé de la France, de l'Angleterre et de la Suède, pays organisateur. La tâche paraît rude, d'autant que la star incontestée de l'équipe, Michael Laudrup, est en froid avec son sélectionneur, Richard Möller-Nielsen, et n'est pas repris dans la liste... Et pourtant, l'impossible se produit. 0-0 contre l'Angleterre, défaite 0-1 face à la Suède, puis victoire au forceps contre la France 2-1. Le Danemark arrache la deuxième place de son groupe et se qualifie pour les...demi-finales, puisque la phase finale n'accueille que 8 nations participantes. Tout le monde pense que la belle aventure danoise va s'arrêter là puisque l'adversaire proposé n'est autre que le...tenant du titre, les Pays-Bas. Mais le miracle perdure. Le doublé de Henrik Larsen permet au Danemark de signer un 2-2 qui lui offre une prolongation, puis une séance de tirs au but qui le voit émerger grâce à l'arrêt décisif de Peter Schmeichel sur une frappe de la star Marco Van Basten ! Totalement décomplexé et surfant sur une vague d'euphorie n'ayant d'égale que l'absence de pression qui le guide, le Danemark se retrouve opposé en finale à l'Allemagne, championne du monde en titre ! Sur papier, l'invité-surprise de la compétition a peu de chance d'en créer une ultime. Et pourtant... Face aux Illgner, Köhler, Brehme, Hässler, Effenberg et autre Klinsmann, le Danemark s'impose grâce à John Jensen à la 18è minute, puis Kim Vilfort à la 78è. Les Danish Dynamites remportent haut la main le seul titre qui figure encore à leur palmarès, en ayant sorti les 3 principaux favoris de la compétition : la France, les Pays-Bas et l'Allemagne ! Le souvenir qui fâche : Pour accéder à l'Euro 2016, le Danemark doit disputer un barrage fratricide face à la Suède. La manche aller se dispute à Solna et se solde plutôt positivement puisque après des buts de Forsberg et d'Ibrahimovic sur penalty, Jorgensen parvient, à 10 minutes du terme, à inscrire le fameux but à l'extérieur (celui qui, parfois "compte double). La défaite 2-1 permet donc au Danemark d'envisager la manche retour avec un certain espoir. 3 jours plus tard, le 17 novembre 2015, le Danemark aborde le match décisif avec 4 changements dans son onze de base. Des joueurs comme Poulsen, Delaney ou Hojbjerg reçoivent notamment leur chance. Mais malgré une entame pied au plancher, le Danemark ne parvient pas à ouvrir le score. Kallström sauve un ballon sur la ligne, avant qu'Ibrahimovic ne profite de la première occasion suédoise, à la 19è minute, pour ouvrir le score. Le Danemark doit donc inscrire deux buts pour...arracher la prolongation. Mais au lieu d'enflammer le match, les hommes de Morten Olsen se montrent timorés et peu inspirés. C'est dans le dernier quart d'heure du match que les choses s'animent enfin. Zlatan met fin à tout suspense en expédiant un coup franc dans la lucarne de Schmeichel, puis enfin le Danemark entame son baroud d'honneur. En vain. Les buts de Poulsen puis de Vestergaard dans le temps additionnel lui permettent de revenir à 2-2, mais cela ne suffit pas. Comme en 2008, le Danemark loupe l'Euro. La déception est grande. Et face au voisin suédois, elle passe d'autant moins bien...

3. Les qualifs': Deuxième, après un coude à coude avec la Suisse

Bilan : 16 points sur 24, 4 victoires, 0 défaite, 4 partages Buts marqués : 23 (9è attaque des éliminatoires, mais la 4è parmi les groupes de 5 équipes) Buts encaissés : 6 (7è défense des éliminatoires) ► Le Danemark est versé dans un groupe D abordable, en compagnie de la Suisse, de l'Irlande, de la Géorgie et de Gibraltar. Sauf accident, et vu que les deux premières places sont qualificatives, il sait que le risque de louper l'Euro n'est pas très grand. Au final, il aura vécu une campagne sans souci...mais sans régularité non plus, avec une balance positive face au rival suisse (3-3 à Bâle, 1-0 à Copenhague), quelques cartons (5-1 contre la Géorgie, 0-6 et 6-0 face à Gibraltar), mais aussi des faux-pas inattendus (1-1 contre l'Irlande, 0-0 en Géorgie). Le Danemark aura réussi à ne pas subir la moindre défaite (ce que seules l'Ukraine, l'Espagne, la Belgique et l'Italie sont parvenues à faire), mais aura également concédé 4 partages en 8 matchs, ce qui est beaucoup. Avec Dolberg, Poulsen, Braithwaite, Gytkjaer et Eriksen, il aura cependant fait étalage d'un bel arsenal offensif.

4. La star : Christian Eriksen, l'inusable inspirateur

Avec Nicolo Barella, Achraf Hakimi et, bien entendu, Romelu Lukaku, il est l'un des grands artisans du titre de l'Inter, en Italie. Auteur de l'un des buts du titre (c'est lui qui a ouvert la marque lors du 2-0 face à Crotone), Christian Eriksen a terminé la saison en boulet de canon et en se parant du statut d'indispensable, lui qui a mis du temps pour convaincre Antonio Conte de son utilité. Les chiffres parlent d'eux-mêmes : 8 matchs disputés avant la trêve hivernale, 18 après ! 3 buts inscrits... tous durant les 7 derniers matchs. On peut parler d'un retour en grâce, voire d'une véritable renaissance pour le métronome danois, qui a construit sa carrière avec rigueur et régularité : 3 saisons à l'Ajax Amsterdam, puis 7 à Tottenham, avant de mettre le cap sur l'Inter en janvier 2020. Créatif, polyvalent, doué techniquement, Eriksen a l'habitude d'aimanter le ballon. Partout où il passe, il est la plaque tournante, et le constat n'échappe évidemment pas à l'équipe nationale dont il incarne l'un des piliers. Lancé par Morten Olsen à l'âge de 18 ans, Eriksen totalise aujourd'hui 106 caps et 36 buts. Son aisance sur les phases arrêtées en a (trop ?) souvent fait l'ouvre-boîtes tout désigné sous le règne de Age Hareide. Avec le football fluide et offensif que prône aujourd'hui son successeur Kasper Hjulmand, Eriksen s'épanouit encore davantage. A 29 ans, il est au sommet de son art. 30 ans plus tard, il est sans doute l'héritier le plus légitime du légendaire Michael Laudrup. La sélection danoise Gardiens: Jonas Lössl (Huddersfield/Ang), Frederik Ronnow (Francfort/All), Kasper Schmeichel (Leicester/Ang) Défenseurs: Joachim Andersen (Fulham/Ang), Nicolai Boilesen (FC Copenhague), Andreas Christensen (Chelsea/Ang), Mathias Jorgensen (Huddersfield/Ang), Simon Kjaer (AC Milan/Ita), Joakim Maehle (Atalanta/Ita), Jens Stryger (Udinese/Ita), Jannik Vestergaard (Southampton/Ang), Daniel Wass (Valence/Esp) Milieux: Anders Christiansen (Malmö/Suè), Thomas Delaney (Dortmund/All), Christian Eriksen (Inter Milan/Ita), Pierre-Emile Hojberg (Tottenham/Ang), Mathias Jensen (Brentford/Ang), Christian Norgaard (Brentford/Ang) Attaquants: Martin Braithwaite (FC Barcelone/Esp), Andreas Cornelius (Parme/Ita), Mikkel Damsgaard (Sampdoria/Ita), Kasper Dolberg (Nice/Fra), Yussuf Poulsen (Leipzig/All), Robert Skov (Hoffenheim/All), Andreas Skov Olsen (Bologne/Ita), Jonas Wind (FC Copenhague)

5. L’avis de l’expert : Nicolas Chartrain, journaliste pour Nordiskfootball.fr

- Comment le Danemark aborde-t-il le tournoi ? - Bien mieux que si l'Euro avait eu lieu l'été dernier, car le Danemark a changé de sélectionneur. Normalement, cela aurait dû être avec Age Hareide. Il aurait dû faire l'Euro et arrêter dans la foulée, mais vu le report d'un an, il a arrêté après la qualification. Le nouveau sélectionneur est Kasper Hjulmand, qui est arrivé fort du bon travail accompli avec Nordsjaelland, un club assez jeune, avec un bon niveau de jeu, et qui faisait confiance aux jeunes. En un an à la tête de sélection, il a prouvé à travers les résultats et le niveau de jeu que les Danois avaient de quoi espérer au moins sortir des groupes et nourrir davantage d'espoir pour ce tournoi. - Comment Kasper Hjulmand a-t-il modernisé le Danemark ? - L'ancien Danemark, c'était vraiment un jeu de coups de pieds arrêtés. C'était Christian Eriksen qui menait le jeu à la baguette, et on espérait marquer sur un corner, sur un coup franc. Ce n'était vraiment pas beau à voir. La défense était solide, mais on s'ennuyait un peu. Ce qui était dommage car les joueurs qui savent "faire du jeu" étaient bel et bien présents. Bref, les résultats étaient là, le Danemark ne perdait pas, il y avait beaucoup de victoires et de partages... mais le niveau de jeu n'était pas à la hauteur. Maintenant, les résultats sont toujours présents et le style de jeu proposé est excellent ! Hjulmand a apporté un jeu de position assez développé, et la mayonnaise prend bien. - On a l'impression que l'équipe arrive à maturité, avec un bon mix entre joueurs d'expérience et jeunes qui pointent le bout de leur nez. - Oui, il n'y a quasiment plus de doute pour aucun poste. Le Danemark est sûr de son 11-type. A côté des cadres comme Schmeichel, Kjaer et Eriksen, on a encore des Højbjerg, Delaney, Yussuf Poulsen, Joakim Maehle (ex-Genk), qui a pris la place dans le couloir. Il y a juste le poste de buteur qui est plus incertain. Cela se joue entre Kasper Dolberg et Jonas Wind qui évolue encore au pays, à Copenhague. Les deux pourraient alterner. Mais en dehors de ça, le 11-type est fait et chacun est sûr de son poste, ou à peu près. - Au vu des derniers matchs disputés, le potentiel offensif semble assez impressionnant. - C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de buts inscrits lors des matchs de qualifs Coupe du Monde du mois de mars (ndlr : 0-2 en Israël, 8-0 contre la Moldavie, 0-4 en Autriche). Le potentiel offensif est impressionnant. Et le potentiel défensif est présent aussi puisque le Danemark a rentré 3 clean sheets à l'occasion de ces 3 matchs. - L'objectif du Danemark, c'est se disputer la 2è place avec la Russie ? Sortir du groupe, puis espérer un bon tableau ? - Oui, le Danemark part dans cet esprit-là. Comme la Russie, ils ont l'avantage de pouvoir jouer devant leur public. Et même plus que la Russie puisque le match potentiellement décisif entre Danemark et Russie aura lieu à Copenhague et non à Saint-Pétersbourg. C'est un bel atout. D'autant qu'il y aura du public. Je dirais donc que la Belgique est favorite du groupe, mais attention au Danemark tout de même. - Pour le Danemark, depuis la victoire surprise de 1992, c'est toujours un peu spécial de disputer un Euro, non ? - C'est vrai que le Danemark avait loupé l'Euro 2016, donc les retrouvailles sont attendues. Des parallèles seront faits avec 1992, parce qu'il y en a chaque fois, et que l'espoir existe toujours de créer l'exploit. On parle toujours des ténors, des têtes de série, mais sur une compétition il y a toujours des surprises. 1/8è de finales, 1/4 de finales, c'est l'objectif... Les Danois sont assez confiants en tous cas. Et je pense en effet qu'ils peuvent surprendre. - Si vous deviez citer une révélation danoise possible pour cet Euro, ce serait... - Peut-être Jonas Wind, le buteur de Copenhague qui est tout doucement en train de prendre la place de Dolberg. Un joueur assez physique qui va peut-être profiter de l'Euro pour faire le saut faire un plus grand championnat. Il est fort physiquement, mais dans le jeu également. C'est un joueur assez complet, je trouve. Il peut constituer une belle surprise. Souvenez-vous aussi qu'il a inscrit son premier but international officiel contre la Belgique en Nations League... (rires).

6. Le groupe : l'avantage du terrain pour défier la Belgique, la Russie et la Finlande

Versé dans le groupe B, le Danemark fait partie de ces équipes qui auront, pour quelques rencontres, l'avantage du terrain. Dans son cas, cet avantage sera même poussé à l'extrême, puisque même pour son match face à la Russie (autre nation qualifiée disposant d'une ville-hôte), le Danemark jouera devant ses supporters, dans son jardin du Parken Stadium. Les Diables Rouges étaient allés y prendre leurs marques le 5 septembre dernier en Nations League (victoire 0-2 à l'aller). Fort de ses bons résultats conquis en mars dernier lors des matchs de qualifs Coupe du Monde (9/9 contre Israël, Moldavie et Autriche), le Danemark abordera la revanche du 17 juin avec confiance, surtout s'il parvient avant cela (le 12) à battre son voisin finlandais, petit poucet du groupe. Dans ce cas, il pourra jouer avec une certaine décontraction face à la Belgique, sachant que la Russie, rival désigné pour la 2è place viendra clore le triptyque le 21 juin. Tout semble donc réuni pour que les Danish Dynamites franchissent la phase de groupes. La suite dépendra ensuite du tableau. Avec, comme chaque fois depuis 1992, l'impossible rêve de reproposer le "casse du siècle". Même s'il y a aujourd'hui... trois fois plus de participants qu'à l'époque. ► ► Chances de survie : 75%

7. Les chances de victoire : ✶✶

Derrière les favoris les plus souvent désignés (France, Angleterre, Portugal, Belgique) et les grandes nations européennes traditionnelles (Espagne, Italie, Allemagne, Pays-Bas), le Danemark arrive dans un 3è train : celui des outsiders. En imaginant que les 8 équipes précitées répondent toutes à l'appel et s'évitent dans les premiers matchs à élimination directe (ce qui paraît peu probable), il faut en conclure que les équipes du "3e train" resteront bloquées au stade des 1/8è de finales. Heureusement, le football répond à d'autres logiques, et s'il paraît quasiment certain que le Danemark parviendra à sortir d'un groupe où il jouera l'ensemble de ses matchs sous l'oeil protecteur de la Petite Sirène, rien n'empêche de penser qu'il pourrait jouer les trouble-fête par la suite. Sans doute pas pour créer la même surprise qu'en 1992 (rappelons qu'il y avait 3 fois moins de participants qu'aujourd'hui...), mais peut-être pour atteindre les 1/4 de finales. Ses derniers résultats, l'approche moderne de son coach Kasper Hjulmand, la maturité de son noyau et son impressionnant potentiel offensif (incarné par Poulsen, Dolberg, Braithwaite et Eriksen) pourrait l'y autoriser. ✶ Etoiles de favori : 4/10

