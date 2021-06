Plus que quelques jours avant le début de l’Euro 2021 ! Pour planter le décor, la RTBF vous propose chaque jour la présentation d’une équipe qualifiée pour la compétition. Quel a été son parcours en qualifications ? Son histoire avec l’Euro ? Sa star ? Ses chances d’aller au bout ? Vous saurez tout, c’est parti pour notre Road to Euro consacré à la Hongrie.

Les Hongrois, emmenés par quelques valeurs sûres de la Bundesliga et la sensation Dominik Szoboszlai , auront l'avantage de n'avoir rien à perdre face à ces trois ténors du football mondial. Et les hommes du "modeste" entraîneur italien Marco Rossi , déjà très heureux d'avoir réussi à se qualifier pour cet Euro, auront la chance de disputer leurs deux premières rencontres dans leur stade, la Puskás Aréna de Budapest.

Le Groupe F est sans aucun doute le plus spectaculaire et explosif de cet Euro. Rendez-vous compte : les deux derniers finalistes, le Portugal et la France, et le recordman de victoires, l'Allemagne, réunis dans le même groupe ! Il est plus difficile, par contre, de se remémorer le nom de leur dernier adversaire, qui n'est autre que la Hongrie.

Nombre de participations : 4/16

Victoires : 0

Finales : 0

Dernière participation : 2016 (défaite en huitième de finale contre la Belgique)

Le brillant passé : Il fut un temps où la Hongrie faisait partie des Grands d'Europe : en 1964 - dès sa première participation à cette épreuve créée quatre ans plus tôt sous un format bien différent - et en 1972, la Hongrie a réussi à se hisser en demi-finale de l'Euro. Rappelons également que l'équipe nationale hongroise a disputé la finale de la Coupe du Monde en 1938 et en 1954 !

En 1964, la phase finale de la compétition n'accueille que quatre équipes, à l'instar de la Nations League aujourd'hui. Lors de la phase qualificative, la Hongrie a réussi à battre le pays de Galles, l'Allemagne de l'Est et la France en aller-retour pour se hisser dans le dernier carré. Le 17 juin, les Hongrois affrontent l'Espagne - la rencontre est arbitrée par le Belge Antoine Blavier - à Santiago Bernabéu et s'inclinent 2-1 après prolongation. L'attaquant espagnol Amancio inscrit le but de la victoire à la 115ème minute de jeu. Lors de la petite finale, au Camp Nou, la Hongrie bat le Danemark 3-1 (là aussi après prolongation) pour décrocher la médaille de bronze.

Huit ans plus tard, c'est la Belgique qui est le pays hôte de ce Final Four. Pour accéder aux demi-finales, la Hongrie a remporté son groupe de qualification devant la Bulgarie, la France et la Norvège avant d'éliminer la Roumanie en quarts de finale. En demi-finale, les Hongrois sont battus 1-0 par l'Union Soviétique à Anderlecht, avant de subir la loi des Diables Rouges à Sclessin lors de la petite finale : défaite 2-1 (buts de Raoul Lambert, Paul Van Himst et Lajos Kű).

Le souvenir qui fâche : Après 44 ans d'absence - un record en Europe -, la Hongrie effectue son retour à l'Euro en 2016, en France. Invaincus lors de la phase de groupes (victoire 2-0 contre l'Autriche, 1-1 contre l'Islande et surtout 3-3 face au Portugal, futur vainqueur de la compétition), les Hongrois réussissent l'exploit de terminer à la première place du Groupe F et ont rendez-vous avec les Diables rouges au stade des huitièmes de finale. Peut-être trop confiants, l'entraîneur allemand Bernd Storck (passé ensuite par Mouscron et le Cercle de Bruges) et ses hommes concèdent la plus lourde défaite de l'Euro 2016 sur la pelouse de Toulouse : 0-4 ! Toby Alderweireld, Michy Batshuayi, Eden Hazard et Yannick Carrasco sont les buteurs belges.