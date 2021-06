Road to Euro 23/24 : L’Autriche, entre antagonismes et espoirs mesurés

David Alba, Florian Grillitsch et Sasa Kalajdzic portent sur leurs épaules l’espoir de l’Autriche © AFP or licensors

Plus que quelques jours avant le début de l’Euro 2021 ! Pour planter le décor, la RTBF vous proposera chaque jour la présentation d’une équipe qualifiée pour la compétition. Quel a été son parcours en qualifications ? Son histoire avec l’Euro ? Sa star ? Ses chances d’aller au bout ? Vous saurez tout, c’est parti pour notre Road to Euro.

1. L’heure de passer un cap

9 images © Tous droits réservés

Avec près de 9 millions d’habitants l’Autriche est un petit pays d’Europe, plus petit que la Belgique. Et son histoire footballistique n’est pas vraiment grandiose, à l’exception d’une troisième place lors du mondial 54'. Jamais victorieuse du moindre match lors d’un Euro, "Das Team" est tout de même parvenue à redresser la barre lors des quinze dernières années pour participer à deux phases finales de la compétition, les deux premières de son histoire. Mais le peuple autrichien ne mise pas grand-chose sur cet Euro. Après la déception de 2016 où l’équipe n’est toujours pas parvenue à passer la phase de poules, les supporters n’osent plus espérer. D’autant que la lourde défaite contre le Danemark en qualifications pour la Coupe du monde à la fin du mois de mars passe mal. Malgré tout, relativement chanceuse lors du tirage pour cet Euro, l’Autriche a une jolie carte à jouer et pourrait bien relancer la ferveur nationale en remportant enfin une toute première victoire en phase finale d’un Euro. Pour cela, il faudra enfin trouver une harmonie entre celui qui est sélectionneur depuis 2017, Franco Foda, et les joueurs de l’équipe. Le mariage ne fonctionne pas vraiment, tant le coach développe un plan de jeu défensif alors que la grande majorité de ses joueurs a l’habitude d’évoluer dans des équipes offensives. Cet Euro sera aussi l’occasion pour David Alaba, fraichement transféré au Real Madrid, d’enfin entrer dans le cœur des Autrichiens…

2. L’histoire à l’Euro : une page (presque) blanche à remplir

9 images © Tous droits réservés

Nombre de participations : 2/16 Victoires : aucune Finales : aucune Dernière participation : 2016 Le (brillant) passé : l’Autriche n’a jamais vraiment brillé à l’Euro de football. Troisième à la Coupe du Monde 1954, l’équipe autrichienne n’est pas parvenue à confirmer lors des compétitions européennes. Mais après une toute première participation à la phase finale d’un Euro en 2008 en tant que pays organisateur, "Das Team" est parvenue à se qualifier pour la toute première fois (sur le terrain) en 2016. On retiendra son partage face au Portugal (1-1), futur vainqueur de la compétition. Pas suffisant pour les fans autrichiens, très déçus de cette nouvelle élimination dès la phase de poule. Le souvenir qui fâche : organisatrice de l’Euro 2008, l’Autriche n’est pas parvenue à remporter la moindre rencontre dans son propre tournoi. Il faut dire qu’elle s’était retrouvée dans un groupe assez relevé avec l’Allemagne, la Pologne et la Croatie. Elle a terminé troisième du groupe. Pas si mal sur le fond, mais une déception pour le peuple hôte de la compétition.

3. Les qualifs : parcours sérieux convaincant offensivement

9 images © Tous droits réservés

Bilan : 19 points sur 30 ; 6 victoires, 3 défaites, 1 partage Buts marqués : 19 buts marqués Buts encaissés : 9 buts encaissés ► Placée dans un groupe à sa portée avec la Pologne, la Macédoine du Nord, la Slovénie, Israël, et la Lettonie l’Autriche est parvenue à prendre la deuxième position derrière la très solide Pologne. Ces éliminatoires avaient pourtant mal commencé pour les hommes de Franco Foda, défaits face à la Pologne (0-1) et en Israël (4-2). Mais ce sont ensuite trois victoires qu’ils vont enchaîner : une 1re face à la Slovénie (1-0), une deuxième contre la Macédoine du Nord (1-4) et enfin une très large victoire contre la Lettonie (6-0). S’en est suivi un très bon partage en Pologne (0-0), une revanche contre Israël (3-1), deux nouvelles victoires contre la Slovénie (0-1), et la Macédoine du Nord (2-1). Avant de terminer sur une petite fausse note et une défaite 1-0 en Lettonie. Depuis lors, les choses n’ont pas forcément tourné en la faveur de l’Autriche, pas à son affaire en éliminatoires pour la Coupe du Monde. Un partage contre l’Ecosse, une victoire contre les Iles Féroé mais surtout une lourde défaite 0-4 contre le Danemark. Ce dernier résultat a du mal à passer auprès des supporters et des observateurs du football autrichien.

9 images © Tous droits réservés

4. La star : Marko Arnautovic pour les Autrichiens, David Alaba pour le reste de l’Europe

9 images © Tous droits réservés

Une fois n’est pas coutume, la star de l’équipe nationale qui nous concerne n’est pas un élément offensif, enfin pour nous "reste de l’Europe". David Alaba, défenseur central, est le point fort de ce collectif. Sa polyvalence est une arme redoutable qui a su séduire le Real Madrid. Habitué au plus haut niveau, mais aussi à la gagne avec le Bayern Munich, il est aussi important sur le terrain qu’en dehors. Il peine malgré tout à entrer dans le coeur des Autrichiens, trop "star" à leur goût, pas assez performant selon eux et surtout parti rapidement de l’Autriche pour évoluer en Allemagne. Il est également "pénalisé" par son rôle défensif, comme beaucoup de joueurs. Celui que les Autrichiens adorent, c’est Marko Arnautovic (Shanghai). Meilleur attaquant, meilleur buteur, ils aiment le personnage du joueur. D’origine serbe, Marko a un petit accent lorsqu’il parle en allemand et les supporters imitent gentiment cet accent pour parler tel Arnautovic. Un personnage drôle et attachant. La seule crainte des fans autrichiens, la forme dans laquelle le joueur va arriver à l’Euro vu qu’il évolue désormais en Chine. Les autres forces de l’équipes autrichiennes se nomment Marcel Sabitzer (Leipzig), Valentino Lazaro (Monchengladbach), Sasa Kalajdzic (Stuttgart)… Un certain Raphael Holzhauser bien connu du championnat belge pourrait également avoir sa carte à jouer dans l’une ou l’autre rencontre. De plus en plus de joueurs évoluent désormais dans les championnats étrangers avec une forte prédominance pour la Bundesliga. Les fans autrichiens attendent encore d’en ressentir les effets positifs…

5. L’avis de l’expert : "Personne en Autriche n’attend beaucoup de cet Euro"

9 images © Tous droits réservés

Andreas Heidenreich est le journaliste en charge de l’équipe nationale pour Kurier, quotidien autrichien. Il a accepté de nous livrer ses impressions. Comment l’équipe d’Autriche aborde le tournoi ? " On ne sait pas vraiment. Les Autrichiens sont persuadés d’avoir une bonne équipe, avec de très bons joueurs. On le pense tous. Dans la sélection, il y a une vingtaine de joueurs évoluant en Bundesliga, l’une des meilleures compétitions du monde. Donc on a des bons joueurs. Mais les derniers matches ont vraiment été mauvais, l’équipe nationale a très mal joué. Du coup les attentes dans le pays ne sont vraiment pas énormes. Il y a cinq ans, pour l’Euro 2016, les attentes étaient fortes. Les Autrichiens envisageaient les quarts voire les demies… ce qui n’était pas vraiment réfléchi. Mais ça s’expliquait par une bonne campagne de qualifications. Cette fois, ce n’est plus du tout le cas. En raison des mauvais matches récents mais aussi parce que les supporters ne croient pas du tout en ce coach, Franco Foda." Le coach est contesté dans le pays ? "Oui, il ne fait pas l’unanimité. La plupart des journalistes et des experts du football pensent la même chose. Je ne dirais pas que c’est un mauvais coach, mais il ne convient pas à cette équipe-là. De nombreux joueurs sont habitués à jouer dans le style "redbull", que ça soit ceux qui jouent à Salzbourg, à Leipzig ou dans de nombreuses équipes en Bundesliga. C’est un style très offensif, avec un pressing haut… Franco Foda veut développer un jeu plus défensif, basé sur les contre-attaques. Il ne laisse pas les joueurs presser haut, attaquer haut alors que c’est vraiment ça qu’ils ont l’habitude de faire et qu’ils aiment faire. C’est le véritable problème, le style que veut développer le coach ne correspond pas du tout au style que les joueurs ont l’habitude de jouer et dans lequel ils sont bons. C’est pour ça que beaucoup de monde pense qu’il n’est pas le bon coach pour cette équipe. Mais on verra si Foda va finalement changer d’avis… Mais ça m’étonnerait vraiment parce que c’est sa vision du foot et jusque-là il ne l’a jamais fait évoluer. " Y a-t-il une ferveur particulière à l’approche du tournoi où l’Autriche pourrait enfin remporter sa première victoire ? "Les résultats récents font qu’il n’y a pas du tout de ferveur particulière cette fois-ci au sein de la population. Personne n’attend beaucoup de cet Euro, contrairement à 2016. Certains sont impatients de voir ce que l’équipe peut faire mais c’est tout, il n’y a aucun emballement particulier. Et c’est d’ailleurs ce qui pourrait aider l’équipe… Elle n’a aucune pression puisque personne n’attend rien de ce tournoi." Quel résultat pourrait satisfaire les Autrichiens ? "Si on parvient à sortir de la phase des poules, en remportant du coup au moins un match, les Autrichiens devraient être satisfaits. Si on atteint les quarts, là ce serait vraiment une grande réussite pour tout le pays. Mais ça ne sera vraiment pas facile. Ce qui est certain c’est que si l’équipe ne passe par la phase de groupe, ce sera une grande déception pour tout le monde ici."

6. Le groupe : une chance d’enfin passer le cap des poules

9 images © Tous droits réservés

Dans ce groupe C, on retrouve donc l’Autriche, les Pays-Bas, l’Ukraine et la Macédoine du Nord. sauf surprise, les Oranjes semblent tout désignés pour décrocher la première place. La Macédoine du Nord a quant à elle de grandes probabilités de terminer au fond du groupe et a d’ailleurs été battue à deux reprises par l’Autriche en qualifications. Reste alors une place pour deux prétendants : l’Autriche et l’Ukraine. Cette dernière semble avoir un petit coup d’avance sur les Autrichiens, mais tout semble malgré tout possible pour les deux équipes. Dans une nouvelle dynamique, avec une nouvelle identité, "Die Rot-Weiss-Roten" sont plus motivés que jamais pour enfin décrocher leur toute première victoire dans un Euro, la première dans un grand championnat depuis 30 ans… Il faudra donc compter avec l’Autriche dans ce groupe C. ► ► Chances de survie : 66%, deux places pour trois prétendants, les chances de la Macédoine du Nord étant très maigres

7. Les chances de victoire : ✶

9 images © Tous droits réservés

Restons raisonnables, les chances de victoire finale de l’Autriche sont presque nulles à moins d’une énorme surprise. Même dans une période aussi bizarre que celle du Covid, même avec des concours de circonstances incroyables. Les Autrichiens eux-mêmes n’y pensent pas. Mais à leur niveau, remporter un match ou mieux encore, sortir de la phase de poule seraient déjà de très beaux exploits. Il s’agirait dans les deux cas d’une première dans un championnat d’Europe. ✶ Etoiles de favori : 3/10

Portrait de l'Autriche (Groupe C) - Euro 2020 - 18/04/2021 Portrait de l'Autriche