Road To Euro 19/24 : L’Italie a jeté le 'catenaccio' aux oubliettes et placé la jeunesse au pouvoir pour se refonder

Au total depuis son arrivée en mai 2018, Mancini va faire débuter 33 joueurs en sélection. Parmi eux, on dénombre le désormais inamovible Nicolò Barella , le diamant brut Moise Kean et des valeurs sûres comme Domenico Berardi, Stefano Sensi, Alessandro Bastoni, Manuel Locatelli et Emerson Palmieri .

Au-delà du bilan comptable, c’est le message qu’il a tout de suite voulu lancer qui a séduit les Italiens. Le 'Mancio' n’a pas peur de responsabiliser les jeunes et n’hésite pas – à l’instar de Roberto Martinez – à convoquer très tôt les jeunes talents transalpins. Ainsi en septembre 2018 alors qu’il est encore méconnu du grand public et n’a pas disputé le moindre match en Serie A, le jeune Nicolò Zaniolo reçoit sa première convocation à 19 ans. Il débutera quelques mois plus tard avant qu’il ne commence à s’affirmer solidement dans le Calcio. Même chose pour Sandro Tonali , convoqué par Mancini alors qu’il joue toujours en Serie B avec Brescia.

Nombre de participations : 10/16

Victoires : 1 (1968)

Finales : 2 (2000, 2012)

Dernière participation : 2016 (élimination en quarts face à l’Allemagne)

Le brillant passé : C’est à domicile en 1968 que l’Italie remporte le seul titre européen qui figure aujourd’hui à son palmarès… et sans doute le titre le plus rocambolesque de sa glorieuse histoire. Un sacre d’un autre temps marqué par une bonne dose de chance. La demi-finale face à l’URSS entrera en effet dans les annales. Après s’être quittées sur le score de 0-0 au bout de la prolongation, les deux équipes vont être départagées au pile ou face. Le capitaine italien de l’époque Giacinto Facchetti fera le bon choix et enverra la Squadra en finale face à la Yougoslavie. Le scénario fut là aussi très particulier. Après avoir partagé 1-1, les deux finalistes furent invitées à se départager deux jours plus tard lors d’un second duel au stadio Olimpico de Rome. Emmenée par ses légendes Dino Zoff, Gigi Riva, Sandro Mazzola et Gianni Rivera, l’Italie s’imposera 2-0 pour soulever le précieux trophée. Deux ans plus tard, lors de la Coupe du monde de 1970, cette génération de champions battra l’Allemagne en demi-finale au terme d’un match épique avant de s’écrouler en finale face au Brésil de Pelé.

Le souvenir qui fâche : La Nazionale a perdu deux finales de l’Euro dans son histoire mais la déception engendrée par ses deux désillusions n’est pas comparable. A l’Euro 2000, la sélection guidée par Dino Zoff avait toutes les cartes en main pour décrocher le deuxième titre de son histoire. Un rêve qui s’est évanoui tout près du but. Après avoir résisté à 10 contre 11 aux Néerlandais en demi-finale et avoir assisté aux miracles de Francesco Toldo, les supporters italiens sont convaincus que la chance est de leur côté… comme 32 ans plus tôt. Lors de la finale face à la France – qui les avait éliminés en 1/4 de finale du Mondial deux ans plus tôt – c’est Marco Delvecchio qui met les Transalpins sur orbite en ouvrant la marque à la 55e minute. L’Italie croit tenir son nouveau héros d’un soir dans une sélection pleine de stars (Del Piero, Totti, Inzaghi, Maldini, Nesta, Cannavaro). Tout un peuple prêt à exploser qui ne jubilera finalement pas. A la 93e minute, Sylvain Wiltord poignarde les Italiens en envoyant les Bleus en prolongation. A genoux, la 'Nazionale' ne se remettra pas de ce but et capitulera définitivement quelques minutes plus tard suite au but en or signé David Trezeguet.