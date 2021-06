Road to Euro 13/24 : La Suisse, se souvenir des Diables pour "briser ce plafond de verre"

Meneurs d’hommes, les Xherdan Shaqiri, Granit Xhaka et Haris Seferovic sont désormais appelés à tirer cette équipe vers le haut et à lui transmettre ce petit brin d’audace dont elle aura besoin pour franchir un nouveau step.

Capable d’éliminer les Diables rouges et d’intégrer le Final 4 de Ligue des Nations en 2019, la 'Nati' a sans doute pris conscience qu’elle pouvait à tout le moins tenir tête avec des sélections plus huppées. Les résultats obtenus face à l’Allemagne (3-3, 1-1) et l’Espagne (1-1, défaite 1-0) lors de la dernière édition de Ligue des Nations ont tendance à le prouver.

Le brillant passé : En quatre participations avant cet Euro 2020, la Suisse n’a franchi qu’une seule fois le premier tour. C’était en 2016. On ne peut pas pour autant parler de bon souvenir pour la Nati qui avait échoué aux tirs au but en huitième de finale face à la Pologne, un adversaire à sa portée.

► Reversée dans un groupe D à 5 équipes grâce à sa qualification pour le Final 4 de Nations League, la Suisse a fait parler sa régularité pour remporter sa poule devant le Danemark (16 points) et l’Irlande (13 points). Très solide face aux petits poucets de ce groupe (Géorgie et Gibraltar), la Suisse a alterné le bon et le moins bon face à ses deux autres adversaires.

A 28 ans, Xhaka arbore fièrement un brassard de capitaine qu’il n’a pas été capable de garder chez les Gunners. 88 caps et 12 buts au compteur : cela force le respect des équipiers et des adversaires. Redoutable avec sa frappe à distance, le médian d’origine albanaise sera sans doute un des travailleurs de l’ombre fondamentaux pour la réussite de cette équipe helvétique. Avec un Xhaka moins efficace qu’auparavant en zone de finition, la 'Nati' pourra compter sur deux autres valeurs sûres de son noyau : Xherdan Shaqiri et Haris Seferovic .

La hantise des huitièmes de finale pèse et va peser sur le parcours de la Suisse lors de cet Euro 2020. Au pays, les supporters qui voient la 'Nati' aller loin dans le tournoi ne sont pas majoritaires comme nous l’explique David Lemos, commentateur des matches de l’équipe nationale pour la Radio Télévision Suisse RTS.

"Les fans se souviennent encore de nos deux derniers huitièmes de finale où nous avons été éliminés par la Pologne et la Suède après des 'non-matches'. Le sentiment général, c’est que la Suisse n’arrivera pas à franchir ce fameux plafond de verre", nous raconte David Lemos qui estime que ses compatriotes se sont mal habitués. "Il faut se rendre compte que se qualifier pour un grand tournoi est déjà un bon résultat pour un petit pays de football comme le nôtre. C’est un petit exploit de franchir la phase de poules."

Le commentateur de RTS est pourtant convaincu que son équipe nationale peut faire de belles choses à l’Euro. "Cette équipe Suisse est encore meilleure que celle qui s’est qualifiée pour le Final 4 de Nations League et qui avait battu la Belgique. Il y a une nouvelle génération qui grandit aux côtés des tauliers comme Xhaka, Shaqiri et Seferovic. Je pense notamment à des Mbabu, Elvedi, Zakaria et Sow. Des jeunes joueurs qui ont grandi et progressé ces dernières années."

On a surclassé le Danemark et fait jeu égal avec l’Espagne et l’Allemagne

David Lemos ne le cache pas, le collectif est le véritable point fort de la sélection helvétique. Mais au-delà de cette solidité de façade, l’équipe de Vladimir Petkovic a voulu proposer quelque chose de nouveau ces dernières années.

"J’ai le sentiment que cette équipe a grandi dans son plan de jeu et dans sa volonté d’avoir le ballon. On l’a vue faire jeu égal avec des équipes du calibre de l’Espagne et de l’Allemagne. Avant, on avait de grosses difficultés face à des équipes de très haut calibre. La victoire contre la Belgique était une exception. Mais maintenu c’est différent. J’ai notamment vu une domination nette face au Danemark qui a été surclassé pendant 70 minutes lors des qualifications. Nous jouons avec des pistons plus offensifs sur les ailes et avec la recherche d’une possession de balle majeure. C’est un changement important pour cette équipe."

Fébrilité mentale et profondeur de banc absente

Etrangement, ce duel face au Danois fait autant référence en termes de points positifs qu’en termes de points négatifs. "Mentalement, on a du mal lors des 10 dernières minutes. Contre le Danemark, nous menions 3-0 et nous avons encaissé trois buts en toute fin de match. Cela nous est arrivé très souvent (voir parcours) de nous faire battre ou rattraper dans les dix dernières minutes. On risque donc de ne jamais être à l’abri si nous menons d’un but. On a du mal à gérer et c’est peut-être lié à la jeunesse de l’équipe."

Cette fébrilité mentale n’est pas le seul facteur qui pourrait porter préjudice à la 'Nati'. "On doit reconnaître qu’on peut difficilement se passer d’un joueur majeur. En cas de blessure, on serait mal embarqué. En attaque, Seferovic est le seul attaquant de niveau européen dont nous disposons. Nous n’avons pas cette profondeur de banc qui peut nous permettre de garder la même qualité. On peut compter sur 14-15 joueurs de haut niveau, ensuite ça devient plus compliqué."

Pour David Lemos, la première mission sera donc de franchir une poule relevée. "On est en droit d’attendre que la Suisse se qualifie comme deuxième de sa poule. Si elle bat le Pays de Galles lors de la 1ère journée, le plus dur sera fait. Cela permettrait de jouer contre l’Italie sans pression et de bien nous lancer dans ce tournoi. Mais nous sommes face à des adversaires coriaces. Ce sera un vrai challenge."