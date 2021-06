Road to Euro 10/24 : Que reste-t-il de la Croatie finaliste de la dernière Coupe du Monde ?

Plus que quelques jours avant le début de l’Euro 2021 ! Pour planter le décor, la RTBF vous propose chaque jour la présentation d’une équipe qualifiée pour la compétition. Quel a été son parcours en qualifications ? Son histoire avec l’Euro ? Sa star ? Ses chances d’aller au bout ? Vous saurez tout, c’est parti pour notre Road to Euro consacré à la Croatie.

1. La Croatie, un nouveau statut après la Coupe du Monde 2018

10 images © Tous droits réservés

Personne n'a oublié le formidable parcours de la Croatie lors de la dernière Coupe du Monde en Russie. Emmenée par le futur Ballon d'Or Luka Modric, la sélection croate s'était inclinée en finale face à la France (4-2), mais elle avait auparavant battu l'Argentine (3-0) ou encore l'Angleterre (2-1). Plusieurs cadres ont depuis lors pris leur retraite internationale. C'est notamment le cas du gardien Danijel Subasic, de l'arrière gauche Ivan Strinic, du milieu de terrain Ivan Rakitic et de l'attaquant Mario Mandzukic. Rien que ça ! Quelques valeurs sûres sont toutefois encore bien présentes dans l'effectif de Zlatko Dalic, comme son capitaine Luka Modric, les Nerazzurri Ivan Perisic et Marcelo Brozovic, ou encore les attaquants Ante Rebic et Andrej Kramaric. Sur le papier, le onze croate aura toujours fière allure... mais sera-t-il aussi performant sur la pelouse qu'en 2018 ?

2. L’histoire à l’Euro : Deux quarts de finale et des coups d'éclat

10 images © Tous droits réservés

Nombre de participations : 6/16 Victoires : 0 Finales : 0 Dernière participation : 2016 (défaite en huitième de finale contre le Portugal) Le brillant passé : La Croatie est un jeune pays (il a déclaré son indépendance de la Yougoslavie en 1991), sa première participation à l'Euro remonte donc à 1996. En Angleterre, la bande à Davor Suker remporte ses deux premiers matches (1-0 contre la Turquie, 3-0 contre le Danemark) avant de s'incliner 3-0 face au Portugal puis d'être éliminée par l'Allemagne, futur vainqueur, en quart de finale (2-1). Après avoir manqué l'Euro 2000, la Croatie est bien présente en Grèce en 2004, mais sans grand succès (deux partages, une défaite, et une élimination dès la phase de groupes). En 2008, les hommes de Slaven Bilic débutent la compétition pied au plancher (un 9/9 dans le Groupe B et des victoires face à l'Autriche, la Pologne et l'Allemagne !), mais ils sont éliminés aux tirs au but par la Turquie en quart de finale. Quatre ans plus tard, la Croatie doit se farcir l'Espagne et l'Italie dans le Groupe C. Résultat : une victoire face à l'Irlande (3-1), un partage contre l'Italie (1-1) et une défaite contre l'Espagne (1-0) synonyme d'élimination précoce. En 2016, en France, les Croates prennent leur revanche sur les Espagnols lors du choc du Groupe D (2-1) et se qualifient avec la manière pour les huitièmes de finale. Mais comme cela avait été le cas vingt ans plus tôt, la Croatie s'incline face au futur vainqueur, le Portugal, Ricardo Quaresma qualifiant son équipe à la... 117ème minute de jeu (1-0). La Croatie n'a donc jamais gagné un match lors de la phase à élimination directe d'un Euro ! Le souvenir qui fâche : Le 20 juin 2008, la Croatie a toutes les cartes en main pour se qualifier pour les demi-finales de l'Euro. Alors que le score est de 0-0 après 90 minutes de jeu, la Turquie et la Croatie vont tenter de se départager lors de la prolongation. Et les Croates pensent légitimement avoir fait le plus dur lorsqu'à la... 119ème minute de jeu, Ivan Klasnic, servi par Luka Modric, place les siens aux commandes (119' 1-0). Plus qu'une minute à tenir... mais l'incroyable se produit : alors que la Turquie jette ses dernières forces dans la bataille, une frappe désespérée de Semih Şentürk trompe Stipe Pletikosa (120' 1-1). Boostés par cet incroyable retournement de situation, les hommes de Fatih Terim ne font qu'une bouchée de leurs adversaires lors de la séance de tirs au but (3-1). Fragilisés mentalement, Luka Modric, Ivan Rakitic et Mladen Petric perdent leurs moyens face au légendaire Rüştü Reçber. La Turquie est en demi-finale, où elle s'inclinera 3-2 face à l'Allemagne.

3. Les qualifs' : Des débuts poussifs, une qualification logique

10 images © Tous droits réservés

Bilan : 17 points sur 24 (cinq victoires, deux partages, une défaite) Buts marqués : 17 Buts encaissés : 7 ► Tête de série du Groupe E, la Croatie n'a pas brillé lors des European Qualifiers malgré une opposition assez modeste. Après une courte victoire à domicile face à l'Azerbaïdjan lors de leurs débuts dans cette campagne de qualification (2-1), les Croates ont été battus en Hongrie (2-1) avant de se remettre sur le droit chemin contre le pays de Galles (2-1). Zlatko Dalic et ses troupes ont encore trébuché à deux reprises par la suite (1-1) en Azerbaïdjan et au pays de Galles, mais c'était il y a près de deux ans maintenant...

10 images Le classement de la Croatie lors de la campagne de qualification © RTBF

4. La star : Luka Modric

10 images © Tous droits réservés

Luka Modric © AFP Est-il encore nécessaire de présenter Luka Modric, le seul joueur à avoir réussi à décrocher le Ballon d'Or aux côtés de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ces douze dernières années ? Lauréat du prestigieux trophée en 2018 après une formidable saison (finaliste de la Coupe du Monde avec la Croatie, vainqueur de la Champions League avec le Real Madrid), Lukita est l'un des meilleurs milieux de terrain de la dernière décennie. Luka Modric est également très fidèle, puisque depuis qu'il a quitté le Dinamo Zagreb en 2008, il n'a connu que deux clubs : Tottenham et le Real Madrid, où il vient de boucler sa neuvième saison consécutive. À son palmarès figurent notamment quatre Champions League, quatre Coupes du Monde des Clubs, deux Liga et une Copa del Rey. International depuis mars 2006 (il est le recordman de sélections en Croatie), Luka Modric s'apprête à disputer son dernier Euro avant, sans doute, son dernier grand tournoi à l'occasion de la Coupe du Monde au Qatar en 2022. Le natif de Zadar aura alors 37 ans...

Luka Modric sacré Ballon d'Or 2018 - Ballon d'Or 2018 - 04/12/2018 Visionnez gratuitement les vidéos du programme Plus de Football en streaming sur Auvio. Voir la vidéo

5. L'avis de l'expert : "Les Croates sont très forts quand ça compte vraiment"

10 images © Tous droits réservés

"Malgré la retraite internationale de quatre pions essentiels (Ivan Rakitic, Mario Mandzukic, Danijel Subasic et Ivan Strinic), la Croatie va à nouveau s'illustrer lors de cet Euro, développe Sebastian Saam, de DW Kick off!. Les joueurs croates sont de vrais patriotes, et dès qu'ils enfilent le maillot de l'équipe nationale, ils savent qu'ils représentent leur pays. Les mauvais résultats récents de la Croatie ? Rien de neuf pour eux, ils ont souvent des périodes où ils enchaînent les moins bonnes prestations, mais ils en reviennent plus forts quand ça compte vraiment ! C'était la même chose lors des qualifications pour la Coupe du Monde 2018. Cette période de mauvais résultats n'est pas un problème pour Zlatko Dalic. Il sait comment redresser cette situation." "Luka Modric, on le sait, il peut tout faire, et il bonifie les joueurs autour de lui. Est-il trop vieux ? Non, il reste une "machine" malgré ses 35 ans ! Quant aux jeunes de l'équipe, ils ne le sont pas tant que ça... Nikola Vlasic, 23 ans, a été élu meilleur joueur du dernier championnat de Russie tout en jouant pour le CSKA Moscou. Il a inscrit onze buts la saison dernière en n'étant pas entouré de joueurs du top niveau. On peut aussi citer Josip Brekalo, 22 ans, de Wolfsburg, qui peut jouer sur les deux flancs ou au poste de milieu offensif, derrière les attaquants. Il est rapide et joue très bien des deux pieds ! On parle de lui à Liverpool... Enfin, la Croatie aura un sentiment de revanche après la finale perdue de 2018. Se hisser en finale était un très bon résultat, mais les Croates ont un goût d'inachevé..."

6. Le groupe : Attention aux matches en territoire hostile !

10 images © Tous droits réservés

Dans le Groupe D, la Croatie a hérité de l'Angleterre (qu'elle avait éliminé pour accéder à la finale de la Coupe du Monde 2018 !), de l'Écosse et de la République tchèque. Un tirage qui semble assez abordable pour Luka Modric et ses coéquipiers, qui disposent désormais d'énormément d'expérience sur les grands tournois. Mais il y a un mais... La Croatie entamera son tournoi à Wembley, le dimanche 13 juin, face à l'Angleterre, qui aura donc l'avantage de jouer à domicile. Ensuite, direction Glasgow pour y affronter la République tchèque le 18 juin, puis l'Écosse le 22 juin. Les Écossais, qui auront sans doute l'occasion de jouer leur qualification sur leur pelouse lors de la dernière journée du Groupe D, risquent d'être redoutables... Deux des trois rencontres de la Croatie sont donc programmées sur la pelouse de leurs adversaires, un désavantage qu'il faudra prendre en compte. Mais comme les deux premiers de chaque groupe et les quatre meilleurs troisièmes passent en huitièmes de finale, difficile d'imaginer les Croates sortis de l'Euro aussi tôt dans la compétition. ► ► Chances de survie : 85%

7. Les chances de victoire : ✶✶✶

10 images © Tous droits réservés

Même si la Croatie a atteint la finale du dernier grand tournoi disputé, la Coupe du Monde 2018 - il y a trois ans déjà ! -, difficile de pointer cette équipe parmi les favoris de l'Euro, une compétition où elle n'a, pour rappel, pas encore remporté la moindre rencontre lors de la phase à élimination directe ! Et puis, les sorties officielles récentes de la formation de Zlatko Dalic incitent à la prudence. Lors de la dernière édition de la Nations League, en septembre, octobre et novembre 2020, la Croatie a perdu cinq de ses six matches ! Dont deux lourdes défaites au Portugal (4-1) et en France (4-2), et deux défaites à domicile par un but d'écart face à ces équipes. La campagne de qualification pour la Coupe du Monde 2022, en mars dernier, a elle aussi débuté par une fausse note (défaite 1-0 en Slovénie), avant deux victoires logiques face à de petites équipes à domicile (1-0 contre Chypre, 3-0 contre Malte). Quel visage nous montrera la Croatie lors de cet Euro ? Celui, séduisant, de l'été 2018, ou celui, plus inquiétant, de l'automne 2020 ? Réponse dans les jours à venir... ✶ Etoiles de favori : 3/10

Portrait de la Croatie (Groupe D) - Euro 2020 - 17/04/2021 Portrait de l'équipe de la Croatie.