Wout van Aert parvient-il à gérer la pression lors des grands rendez-vous ? (Podcast)

Septième à Roubaix, onzième aux mondiaux, Wout van Aert n’a pas signé la fin de saison dont il rêvait. Dans notre podcast " On connaît ses classiques " Cyril Saugrain, Samuel Grulois et Laurent Bruwier reviennent sur ces déceptions. Wout van Aert a-t-il trop roulé ? Est-ce la multiplication des courses qui l’a privé des succès dans ces deux grands rendez-vous ?

Pour Cyril Saugrain l’explication n’est pas aussi simple. " On sent qu’il est fatigué. Oui. Est-ce qu’il a trop couru ? Il ne faut pas analyser les choses de cette façon-là. Il a fait une saison extraordinaire. Il termine quand même septième de ce Paris-Roubaix.

Maintenant, est-ce qu’il a trop couru ? Il a beaucoup couru, il a beaucoup gagné, il a fait de belles courses. La saison est longue. Il a fini la saison avec moins de jus que les autres parce qu’en sortant du Tour, il a préparé les Jeux puis il s’est mis dans un mode de préparation aux championnats du monde. Il va tirer des enseignements de tout cela. Moi je salue la perf globale de Wout van Aert cette année."

Un sentiment partagé par Samuel Grulois. " N’oublions pas qu’il est numéro un mondial. On peut lui reprocher des décisions en course qui lui auraient coûté quelques victoires mais c’est chercher des poux sur la tête de Wout. Moi, je retiens ses victoires sur tous les terrains. On va rester sur ces deux courses décevantes que sont le championnat du monde et Paris-Roubaix mais on ne peut pas rester sur ça. Et lui non plus ne peut pas rester sur ça."