Tour de Lombardie : "Remco Evenepoel est occupé à préparer un plan" (Podcast)

" Il y aura forcément un peu d’appréhension pour Remco Evenepoel et c’est normal. On connaît les difficultés des descentes sur le Tour de Lombardie et ça reste le point le plus faible de Remco " aujourd’hui analyse Cyril Saugrain qui s’empresse d’ajouter : " Je ne dis pas que c’est un mauvais descendeur loin de là, mais il pourrait y avoir une certaine appréhension au départ de cette course qui lui a causé tant de problèmes. Il pourra reprendre confiance tout au long de cette course, mais il ne faudrait surtout pas qu’il y ait un moment de blocage au début de cette course qui vienne le remettre dans une situation de tension."

Samedi, le dernier monument du cyclisme accueillera un peloton prestigieux qui se disputera la victoire dans le 115e Giro di Lombardia . Par rapport à 2020, le parcours a été modifié. Cette année, les coureurs relieront Como à Bergamo. Les deux villes, comme elles le font régulièrement, ont échangé leurs rôles. Une alternance qui propose in fine une course différente. Ainsi, le mur de Sormano - devenu malheureusement célèbre le 15 juillet 2020 avec la terrible chute d’Evenepoel – ne sera plus escaladé et descendu dans cette édition.

Remco Evenepoel est en forme, il l’a encore démontré lors de sa victoire de la Coppa Bernocchi. Samedi, Samuel Grulois le pointe dans ses trois favoris du jour. " Je mettrais Primoz Roglic qui est très en forme et qui finit très bien la saison, (NDLR vainqueur de Milan–Turin et du Giro dell'Emilia) et qui trouvera une classique à son niveau et qui correspond à ses qualités, Julian Alaphilippe qui même s'il a été un peu malade après son titre mondial, aura à coeur de montrer son maillot et enfin Remco Evenepoel après ce qu'il a montré sur la Coppa Bernocchi." Un trio où Laurent Bruwier remplacerait Alaphilippe par Tadedj Pogacar. "Remco est capable d’anticiper et de partir de très loin car le parcours dans les 100 derniers kilomètres ressemble vraiment à une étape de montagne". Trois noms que Cyril Saugrain pointe également dans un scénario de course animé loin de l’arrivée.

" J’envisage une course usante et difficile ajoute Cyril Saugrain. " Sur ce qu’on a pu voir de Remco sur une autre course, il a pris l’initiative de partir de très loin, c’est qu’il a sans doute en tête de durcir la course très tôt pour éviter de se retrouver face à des purs puncheurs qui ont l’explosivité que lui n’a pas. C’est mettre tout le monde au carton, pousser tout le monde dans ses derniers retranchements pour éviter que les puncheurs puissent le devancer dans les dernières ascensions. Sur ce qu’on a vu, je dirais qu’il est occupé à préparer un plan de ce type-là."