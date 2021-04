On connait nos Classiques - EPISODE 8 : Amstel Gold Race - 15/04/2021 Le Printemps est là… Celui des Classiques cyclistes ! Mais connaissez-vous vraiment vos classiques ? Quelle édition vous donne encore des frissons ? Quel belge a marqué de son empreinte le bitume ou les pavés ? Qui va gagner cette année ? Rendez-vous chaque semaine, avant la course, avec nos spécialistes cyclisme de la Rédaction RTBF Sport.

Après Plouay, Quebec ou Montreal, l’Amstel Gold Race s’apprête à vivre une course en circuit. Plus qu’un choix de cœur, le relooking est une conséquence de la crise sanitaire.

Dimanche, les coureurs s’élanceront devant le casino de Valkenburg, pour 218 kilomètres sur les circuits locaux. Pas un circuit mais trois car dans le Limbourg néerlandais, on ne fait jamais les choses à moitié. Trois boucles au programme, une première de 14,9 kilomètres avec le Bemelherberg, (900m – 5,5%) le Geulhermmerberg (1100m - 5,4%) et le traditionnel Cauberg (1200m – 5,8%), une seconde quasiment identique de 16,9 kilomètres à franchir 11 fois et une dernière plus courte qui ne passera plus par le Cauberg. Pour Gérard Bulens, notre consultant, c’était la seule solution envisageable pour ne pas revivre une seconde annulation d’affilée. " Pour Léo Van Vliet, c’était un circuit fermé qu’il pouvait contrôler complètement en donnant des garanties au monde politique néerlandais ou c’était rien du tout comme l’année passée ".

Mais notre consultant voit déjà plus loin. " Penser qu’on va garder cette situation, j’ai vraiment des doutes. Une fois que la situation sanitaire sera revenue à la normale, j’espère le plus vite possible, ça redeviendra une course impossible à suivre pour un cyclotouriste si on ne dispose pas du fléchage mais on ne restera pas à la formule du circuit local ".

Un avis partagé par Samuel Grulois, le commentateur de la course en radio.

" La solution est la moins mauvaise solution vu le contexte Covid après une première annulation l’an dernier. Ce n’est jamais bon pour l’histoire de la course, pour la fidélité des sponsors, la fidélité des spectateurs… Bravo aux organisateurs d’avoir réussi à mettre sur pied la course cette année même si cette course en circuit sera différente. Avec 12 ascensions du Cauberg, cela a un côté excitant. "