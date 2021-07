Podcast : " Au plus haut des Jeux " revivez 10 moments exceptionnels de l’histoire

Amateurs de sport, connaissez-vous vraiment les moments marquants des Jeux olympiques ? Vous souvenez-vous du début de la légende de Cassius Clay en 1960 ? Des phénomènes Dick Fosbury et Bob Beamon en 1968 ? Ou encore de la Dream Team de Michael Jordan en 1992 ? Vous n’avez pas revu vos fiches et vous n’avez pas envie de faire de faux départs. Il vous reste une solution pour décrocher l’or olympique, notre série de podcasts : Au plus haut des Jeux. Refaites vos jeux en compagnie de nos journalistes de la Rédaction RTBF Sport. Alors, à vos marques ! Prêts ! Ecoutez !

Episode 1 : Le début de la légende de Cassius Clay – Rome 1960

Episode 2 : Le poing levé de Tommie Smith et John Carlos- Mexico 1968

Episode 3 : Les phénomènes Dick Fosbury et Bob Beamon- Mexico 1968

Episode 4 : Une prise d’otage funeste — Munich 1972

Episode 5 : Nadia Comaneci : Une idole en fuite – Montréal 1976

Episode 6 : Carl Lewis : Olympien du siècle – Los Angeles 1984

Episode 7 : La Dream Team : meilleure équipe de tous les temps – Barcelone 1992

Episode 8 : Fred Deburghgraeve - Atlanta 1996

Episode 9 : Ulla Werbrouck et le judo belge- Atlanta 1996

Episode 10 : Les présidents belges du CIO