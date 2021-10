Parcours du Tour de France 2022 : "Les pavés et le vent font partie du jeu et ils vont renforcer le suspense" (PODCAST)

Dans ce nouvel épisode de notre podcast "On connaît nos classiques", on revient sur la présentation du Tour de France 2022. Une édition qui débutera au Danemark. Une première semaine piégeuse entre vent et pavés taillée pour les puncheurs que sont Wout Van Aert, Mathieu van der Poel et Julian Alaphilippe.

La première semaine risque de faire des dégâts. Le vent danois risque de créer des bordures, les pavés risquent eux de faire souffrir les prétendants à la victoire finale. De quoi pimenter ce début de Tour comme le confirme notre consultant, Cyril Saugrain : "cette première semaine est taillée pour les coureurs de classiques qui pourraient déjà en profiter pour mettre les grands favoris à distance. Les pavés et le vent font partie du jeu. Cette première semaine va renforcer le suspense pour la suite du Tour".

L'équipe vélo RTBF s'est également réjouit des 70 km que le Tour de France avalera en Belgique. Comme en 2019, notre pays vivra un départ d'étape sur les pavés de la ville de Binche: "C'est une ville pleine de charme avec un public très chaleureux. Je suis enchanté que la Belgique propose Binche parce que je sais que l'engouement sera là", confie Laurent Bruwier.

Quand on parle des favoris, le nom de Tadej Pogacar semble faire l'unanimité. Pour Cyril Saugrain, le Slovène a ce que les autres n'ont pas: "sa grande force, c'est qu'il court beaucoup à l'instinct. Il surprend en permanence la concurrence. Il a une course qui n'est pas trop lisible pour ses adversaires. Certes il a les jambes pour faire la différence mais il a ce punch et ce côté imprévisible que ses adversaires n'ont pas".

Découvrez l’analyse complète du parcours du Tour de France 2022 avec Thierry Luthers, Jérôme Helguers, Laurent Bruwier et Cyril Saugrain.

