"La Tribune" aussi en Podcast

La Tribune, c’est une troisième mi-temps animée tous les lundis soir depuis plus de 15 ans maintenant. Désormais, elle se prolonge dès le mardi matin. Et on garde le meilleur. On vous propose 45 minutes des moments qui ont marqué l’émission TV. Mais en podcast audio. Les discussions chaudes, les débats sur tous les foots: le Pro, les dames, les jeunes et celui des amateurs aussi. Les avis sur vos clubs préférés, l’état de forme des Diables Rouges, les évolutions, les révolutions autour du ballon rond, chacun pourra s’y retrouver.

Bonne écoute.