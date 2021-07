Au plus haut des Jeux - Les phénomènes Dick Fosbury et Bob Beamon - Mexico 1968 (Podcast)

Au plus haut des Jeux - Mexico 1968 - Dick Fosbury et Bob Beamon - 10/07/2021 Fosbury et Beamon, les étonnants sauteurs américains de Mexico 1968. Dick Fosbury invente un nouveau style à la hauteur et Bob Beamon explose les compteurs avec un bond historique à 8m90. Une histoire racontée par Thierry Luthers et Lise Burion