Au plus haut des Jeux - Le poing levé de Tommie Smith et John Carlos - Mexico 1968 (Podcast)

Au plus haut des Jeux - Mexico 1968 - Tommie Smith et John Carlos - 10/07/2021 Tommie Smith et John Carlos, athlètes du 200m (1er et troisième), avec le poing ganté du « Black Power » sur le podium à Mexico. Expulsés et punis par le comité olympique américain. Les mésaventures aussi de Peter Norman. L’Australien, deuxième de la course, était solidaire avec le port d’un badge; il sera radié par son comité olympique ! Une histoire incroyable racontée par Thierry Luthers et Lise Burion