Au plus haut des Jeux - Le début de la légende Cassius Clay - Rome 1960 (Podcast)

Au plus haut des Jeux - Rome 1960 - Cassius Clay - 10/07/2021 Cassius Clay devient champion olympique en 1960 à Rome. Puis il refuse d’aller au Vietnam et se convertit à l’Islam sous le nom de Mohamed Ali. Il allumera plus tard la flamme en 1996 à Atlanta atteint de Parkinson, une image émouvante. Un podcast raconté par Thierry Luthers et Lise Burion.