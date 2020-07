Abonnez-vous à notre PODCAST "Un Tour, Un exploit"!

Un Tour Un Exploit - 2019 - Grand Départ à Bruxelles - 28/06/2020 Le Tour de France. Les plus belles étapes, les plus insolites aussi de ces trente dernières années. Tous les jours, aux dates initialement prévues dece Tour 2020. Avec Rodrigo Beenkens, l’étape avec les commentaires d’époques, recontextualisée par Olivier Gaspard, Vincent Langendries, Kevin Paepen et Gérald Wéry et décryptée par de nombreux témoins dont nous avons recueilli les confidences ces dernières semaines. La passion, l’émotion du direct d’hier avec le recul et l’analyse d’aujourd’hui.