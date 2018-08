La Vertigo conçue par Tony Gillet fête ses 25 ans à Pikes Peak avec Vanina Ickx

La Vertigo conçue par Tony Gillet fête cette année ses 25 ans. Pour cet anniversaire, la Vertigo est partie à l’assaut de Pikes Peak dans le Colorado. Il s’agit de la course de côte la plus célèbre au monde. 156 virages, un dénivelé de 1440 mètres et une arrivée à plus de 4300 mètres d’altitude, des chiffres qui donnent le vertige !

Au volant de la Vertigo, une ambassadrice de charme, Vanina Ickx. Sept ans après avoir raccroché son casque, elle a repris du service pour cette expérience exceptionnelle. Une aventure humaine vécue par une petite équipe, rien que du bonheur.

Pierre Robert et Marco Sacomano étaient du voyage aux States.