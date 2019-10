La balle pelote, c'est de la balle !

A l’occasion de la dernière finale du championnat de Belgique de la discipline entre Thieulain et Kerksken, le Grand Format du Week-end sportif vous invite à une plongée dans l’univers méconnu de la balle pelote.

Lutte, livrée, tamis, balle outre, rechas, contre-rechas, basse main, corde, armure ; si aucun de ces termes ne vous évoque quoi que ce soit, c’est que la balle pelote vous est étrangère. Et on ne peut pas vraiment vous en vouloir. En 2019, la balle pelote est devenue un sport marginal, voire anecdotique, dont il est parfois de bon ton de se moquer.

Il n’y a pas si longtemps, la " petite reine blanche " comme on la surnommait alors, rivalisait pourtant en popularité avec le football ou le cyclisme. Il faut dire qu’on pratiquait le jeu de balle un partout chez nous, de Liège à Tournai, en passant par Bruxelles et quelques villes de Flandre. Il y avait un ballodrome sur toutes les places de village et dans tous les quartiers des villes. On sortait, on jouait, tout le monde connaissait le règles (pas si obscure qu’elles en ont la réputation).

En 2019, son glorieux passé derrière elle, la balle pelote est encore relativement populaire dans sa région d’origine, le Hainaut occidental. Et particulièrement à Thieulain, village de l’entité de Leuze, où le club local vient de décrocher son premier titre de champion de Belgique, le premier pour une équipe francophone depuis 15 ans. Après trois défaites successives en finale du championnat face à l’ogre flamand de Kerksken (où la grande majorité des joueurs est… francophone), les " Canaris " Thieulinois ont cette fois décroché les lauriers à l’issu de deux manches passionnantes.

En compagnie du capitaine de Thieulain Guillaume Dumoulin, le Grand Format du Week-end sportif vous invite à une plongé dans l’univers méconnu d’un -vrai- sport qui vaut beaucoup mieux que son image, un sport qui… lutte pour sa survie.