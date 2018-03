Yves Lampaert : "Toutes les pièces du puzzle se sont assemblées"

Yves Lampaert (Quick-Step Floors) a remporté A Travers les Flandres pour la deuxième année de rang. Le Flandrien s'est imposé en solo comme en 2017. S'il l'avait emporté à l'époque après une échappée de 7 kilomètres, cette année, c'est dans le dernier kilomètre qu'il a fait la différence. Il est le premier coureur de l'histoire à remporter l'épreuve du WorldTour deux années consécutives.

"Je ne trouve pas les mots pour décrire à quel point je suis heureux", a réagi Lampaert. "Je me suis senti en grande forme toute la journée et nous avons pu créer une échappée après le Taaienberg avec un groupe solide dont faisait partie Alejandro Valverde entre autres. J'ai pu le suivre lors de son attaque dans le Kruisberg. Mads Pedersen a été très constant sans beaucoup travailler et j'ai pu le reprendre dès qu'il a attaqué. Tout le monde pouvait gagner dans notre groupe hormis Pedersen qui avait trop utilisé nos points forts. Toutes les pièces du puzzle se sont assemblées."

"Dans le dernier kilomètre, j'avais assez d'énergie pour créer un écart. J'ai accéléré et j'ai pris mes distances sur dix mètres. Je savais que j'étais bien parti pour remporter la course pour la deuxième fois de suite. Je n'ai pas eu le temps de discuter avec Sep Vanmarcke, l'autre Belge de l'échappée. Nous devions garder notre avance."

Yves Lampaert rejoint une liste de treize coureurs qui ont remporté à deux reprise A Travers la Belgique devenue A Travers les Flandres. On retrouve de grands noms tels que Raymond Impanis, Briek Schotte, Walter Godefroot, Walter Planckaert, Eric Vanderaerden et Johan Museeuw. "C'est fantastique. Ces coureurs sont des exemples pour moi. C'est ma troisième victoire sur le circuit WorldTour. J'ai remporté une étape du Tour d'Espagne et deux fois 'A Travers Les Flandres'. Je n'ai pas de mots."