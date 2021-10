Wout van Aert sans "sentiment de revanche" à Paris-Roubaix : "Motivé, mais on verra ce qu'il reste dans le réservoir"

Wout van Aert a effectué une reconnaissance d'une partie des secteurs pavés de Paris-Roubaix. La classique française sera disputée dimanche après avoir été annulée en 2020 dans le cadre de la crise sanitaire. Historiquement programmée à la mi-avril, la course a été postposée en octobre également en raison de la pandémie.

"La reconnaissance s'est très bien passée, a expliqué Wout van Aert. Il est très important de faire une reconnaissance des pavés, notamment pour tester le matériel en fonction de dimanche. Le matériel que nous utilisons est au point et le pavé est parfait. Cette reco est essentielle, certes, mais c'est toujours un des entraînements les plus amusants de la saison. Mon sentiment du moment est de dire que nous allons enfin pouvoir disputer cette course, après ces reports. Paris-Roubaix est une des plus belles classiques et je suis très motivé pour dimanche. Nous nous présenterons avec une équipe forte et déterminée. Je suis là sans sentiment de revanche du Mondial où j'étais en condition, mais juste trop court dans la finale. A Roubaix, je veux simplement livrer une bonne prestation. J'ai été un peu juste dans le finale du Mondial, dimanche dernier. Je veux voir ce qu'il me restera dans le réservoir à Roubaix, j'espère avoir retrouvé de bonnes jambes."

La météo des derniers jours a rendu certains secteurs boueux et glissant et la pluie annoncée pour dimanche risque de rendre le parcours encore plus difficile à négocier. "On parle de pluie, en effet, il y aura donc des chutes, certes. Pas forcément en ce qui me concerne, compte tenu de mon expérience en cyclocross. Mais n'oublions pas que la plupart des secteurs pavés sont des chemins vers les champs. Il y a eu du trafic agricole et la boue est bien présente."