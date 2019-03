Wout van Aert malgré tout déçu de sa 6e place pour sa première Primavera

Pour son premier Milan-Sanremo, Wout van Aert était parmi les dix puncheurs à se disputer la victoire au sprint sur la Via Roma, entre hommes forts. Le spécialiste du cyclocross a terminé sixième, le laissant malgré tout avec quelques regrets et remettant en question la gestion de son sprint. "J'ai fait une bonne course, mais malgré cela je suis quand même déçu", a confié le coureur de la formation Jumbo-Visma.

"Je comprends à présent pourquoi cette course peut être frustrante. J'étais avec sur le Poggio et cela m'a coûté des forces bien sûr, mais je me suis retrouvé avec uniquement des ténors. Je me suis dit aussi: 'tu es ici parmi dix gars, et tu as donc une chance de gagner'. Je voulais choisir un bon moment une fois en bas, parce que chacun était tout seul de toute façon. Quand Trentin y est allé, j'étais bien dans la roue de Sagan, mais il n'a pas pu ou voulu aller le chercher. J'ai vu un espace et j'ai pensé, je le tente, mais ça m'a coûté une cartouche. J'ai fait un bon sprint en soi, presque un top-5. Peut-être je n'aurais pas pu faire un meilleur résultat, mais d'un autre côté, j'ai normalement un meilleur sprint. Peut-être j'aurais dû avoir plus de confiance dans mon sprint. Mais j'étais là et je reviendrai certainement ici. Tout ça après un bloc d'entraînement après les Strade Bianche. Je me sens très bien et je suis prêt pour les classiques flamandes", a conclut le triple champion du monde de cyclocross.