Wout van Aert confiant avant le 'Ronde' : "Une 1ère victoire dans une classique flamande, c’est beaucoup d’émotion"

Wout van Aert prend confiance avant le 'Ronde' : "Une 1ère victoire dans une classique flamande,... Wout van Aert a décroché le premier grand succès de sa carrière sur le sol belge dimanche en s’adjugeant la 83e édition de Gand – Wevelgem au sprint. Cinquantième belge à s’imposer sur la classique flandrienne, le leader de l’équipe Jumbo-Visma n’a pas caché son émotion au micro de Jérôme Helguers après la course. "C’est une grande journée pour moi. C’était très difficile avec une échappée à distance. Au final, je décroche une première victoire dans une classique flamande. C’est une grande émotion." Van Aert a ensuite retracé cette folle journée à l’attaque depuis le matin et n’a pas manqué de remercier son équipier Nathan Van Hooydonck. "Après 50 km de course, on a commencé à rouler à bloc et on a fait ça jusqu’au bout. J’étais dans le groupe de tête avec Van Hooydonck et on a essayé de bien collaborer, de rester avec les autres car on avait besoin de monde pour aller jusqu’au bout. Quand on arrive au sprint comme cela, on est jamais certain de gagner mais je sais que je suis fort au sprint et je me sentais très bien. Dans le final, j’étais le seul gars avec un équipier. Chapeau à Nathan qui était très fort aujourd’hui. Il a fait un très grand boulot. Cette victoire, c’est aussi sa victoire." Gagner Gand-Wevelgem à une semaine du Tour des Flandres, c’est évidemment idéal pour van Aert qui s’est rassuré après le GP de l’E3. "Ça fait du bien de gagner. Vendredi soir, ce n’était pas amusant. J’étais vraiment déçu. Je me sentais vraiment bien à l’E3 mais la course ne s’est pas bien mise pour moi. Je savais pourtant que les jambes étaient là. Ce succès est très bon pour la confiance !"