Wout van Aert après sa victoire à la photo-finish : "Je n’osais pas y croire au début"

Wout van Aert s’est imposé d’un cheveu devant Tom Pidcock pour remporter la 55e édition de l’Amstel Gold Race. Il a fallu la photo-finish pour départager les deux hommes. Après de longues secondes d’incertitude, Wout van Aert a appris qu’il avait été désigné vainqueur.

"Je n’ose pas y croire mais on m’a dit que c’était moi", a rigolé le Belge à l’interview juste avant de monter sur le podium. "C’était vraiment très serré mais le jury est venu me dire que j’avais gagné. Normalement, un long sprint m’avantage. C’est en tout cas ce que je pensais. J’étais dans la moins bonne position pour lancer le sprint et j’ai pensé que c’était mieux de lancer de loin."

Et d’ajouter. "Dommage que Primoz ait eu un problème mécanique. Je me suis retrouvé avec trois coureurs Ineos (Carapaz, Kwiatkowski et Pidcock). Ce n’était pas une situation idéale pour moi. Mais finalement, je suis quand même parvenu à gagner."

Enfin van Aert s’est réjoui de son superbe printemps avant de s’accorder un peu de repos. "J’ai gagné de belles courses et je me suis bien classé dans la plupart des courses que j’ai disputées. Je suis très fier de ça. Cela faisait 30 ans aujourd’hui que notre directeur sportif Frans Maassen avait gagné ici. Il nous a répété que c’était la course la plus importante de la saison et je suis content de lui offrir cette victoire."