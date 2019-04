Wellens: "Il ne faudra pas attendre la Roche-aux-Faucons"

Forte d'une quatrième place à la Flèche Wallonne grâce à l'excellente ascension d'un Bjorg Lambrecht en grande forme, Lotto Soudal aborde la 105e édition de Liège-Bastogne-Liège, dimanche, avec beaucoup de sérénité grâce à son trio Lambrecht-Vanendert-Wellens présent dans le top 20 au sommet du Mur de Huy mercredi. "Mais, pour faire la différence, il ne faudra pas attendre la Roche-aux-Faucons", a estimé vendredi un Tim Wellens qui nourrit de grandes ambitions.

Articulée autour de son trio Bjorg Lambrecht, 4e à la Flèche et 6e à l'Amstel, Jelle Vanendert, 9e mercredi au sommet du Mur et de Tim Wellens, dont la forme est ascendante, la formation belge veut jouer les premiers rôles sur les routes de la Doyenne des Classiques. "Mais, il ne faudra certainement pas attendre l'ascension de la Roche-aux-Faucons pour faire la différence", a conseillé Tim Wellens qui trouve dans les propos de Christian Prudhomme, le directeur d'ASO, un large écho.

"Les changements que nous avons opéré dans le final, avec ce retour en cœur de ville attendu depuis 1991, sont destinés à faire de Liège-Bastogne-Liège une course de mouvements permettant des attaques bien avant la Roche-aux-Faucons car, à ce moment-là, il sera trop tard", a assuré le directeur d'ASO qui espère que la Redoute sera à nouveau décisive.

Les cent derniers kilomètres du parcours et ses neuf ascensions sont destinés à offrir à cette 105e édition une course de mouvement "car le retour de la trilogie Wanne/Stokeu/Haute-Levée va déjà permettre d'effectuer un premier écrémage", a assuré de son côté Maxime Monfort, le capitaine de route chez Lotto Soudal. "L'aller sera déjà important en termes de placement afin d'éviter les tours de pédale inutiles", a ajouté celui qui sera de bon conseil pour ses jeunes équipiers.

L'équipe belge, armée pour faire un excellent résultat dimanche, espère peser de tout son poids. A l'instar de l'attaque de Tomasz Marczynski dans le final de la Flèche mercredi. "On sera autour de notre trio pour les épauler le plus longtemps possible. J'aborde personnellement cette épreuve dans mon jardin avec moins de pression vu mon rôle mais il est certain qu'on dispose des armes pour s'imposer dimanche", a encore détaillé Maxime Monfort.

Le changement de final et une météo annoncée assez pluvieuse vont corser cette épreuve promise, un jour, à Bjorg Lambrecht. Si le puncheur gantois semble être vu sa forme la pièce maitresse du jeu de Lotto Soudal, les ambitions de Tim Wellens sont également acérées.

"Je veux jouer un rôle dans cette épreuve. La forme est ascendante et je pense que l'on peut faire quelque chose de bien avec trois leaders. Il ne faudra pas obligatoirement être le plus fort désormais pour gagner à Liège même si celui qui ne passait pas Saint-Nicolas par le passé ne passera pas mieux la Roche-aux-Faucons dimanche", a certifié Tim Wellens qui fera également de la météo un de ses alliés.