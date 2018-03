Vanmarcke : "Je dois être content avec cette troisième place"

Dans le sprint pour la deuxième place, Sep Vanmarcke a dû courber l'échine devant le Néerlandais Mike Teunissen. Après celle obtenue au Circuit Het Nieuwsblad, c'est une nouvelle troisième place cette année dans une course WorldTour pour le Flandrien.

"Je dois être content avec cette troisième place, même si ce n'est pas brillant de terminer troisième dans un groupe de cinq. Je ne me suis pas senti pour le mieux ce mercredi. Je ne dis pas cela après avoir passé toute une journée sur mon vélo, cela ne s'est pas vraiment bien passé", a avoué Sep Vanmarcke. "Le froid n'a pas été un problème pour moi, que du contraire. J'avais trop chaud par moments. J'ai effectué le forcing pour créer le groupe de tête et je termine quand même dans le top 10."

Yves Lampaert a lancé son attaque dans le dernier kilomètre et personne n'a pris sa roue. "Peut-être que je n'avais plus les jambes pour le suivre", a souri Sep Vanmarcke. "Boasson Hagen m'a laissé une solide impression. Un contraste frappant par rapport aux dernières semaines. J'ai pris sa roue mais Mike Teunissen a bien fini. Je dois me contenter de la troisième place. Je n'ai encore rien gagné cette année et je veux changer cela dimanche au Tour des Flandres. Peter Sagan sera le grand favori mais je pense qu'Yves Lampaert peut l'emporter aussi."