Van Petegem : "Van Aert aurait gagné s'il avait lancé le sprint 50 mètres plus tôt"

Mathieu van der Poel a remporté son duel, un sprint très indécis, face à Wout van Aert ce dimanche sur la ligne finale du Tour des Flandres. La course a été très animée, notamment lorsque Julian Alaphilippe a percuté une moto, terminant au sol.

"On a vu les quarante derniers kilomètres : les trois grands favoris étaient devant. Ils se sont retrouvés à deux suite à la chute d'Alaphilippe. Van der Poel débute le sprint en tête, il a attendu. En théorie, je pense que van Aert est plus fort. Il aurait gagné s'il avait lancé le sprint 50 mètres plus tôt", a précisé Peter Van Petegem à notre micro.

Et le double vainqueur du Ronde (1999 et 2003) d’indiquer au sujet de la chute d’Alaphilippe : "Les coureurs savent que la route est libre. C'est un virage à droite et les motards sont là. C'est difficile à dire qui est en tort, mais c'est grave et ça se produit à un moment important de la course. Alaphilippe aurait-il gagné ? On dit souvent que celui qui franchit le Koppenberg en premier (ndlr : le Français donc) est normalement le vainqueur de l'épreuve. De nombreux analystes ont dit qu’il était trop maigre pour les pavés. Il aurait pu faire la différence s'il avait encore été là je crois."

"Pour les coureurs, je pense que l'examen 'coronavirus' est réussi sur ce Ronde. Le vainqueur est là et, dans dix ans, on retiendra que van der Poel a gagné en 2020. C'est plus faible pour les spectateurs et tout ce qui va avec la course. C'est comme ça, on doit respecter, d'autant que beaucoup d'autres courses n'ont pas pu se tenir", a nuancé Van Petegem.

Avant de décerner un prix symbolique : "Le coureur cycliste de l'année 2020 ? Il y en a plusieurs. Certains jeunes par exemple, mais Alaphilippe, avec son maillot de champion du monde, a été très fort je trouve", a conclu l’ancien coureur, aujourd’hui âgé de 50 ans.

