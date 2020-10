Van der Poel sur les déclarations de Van Aert : "C'est un peu petit de la part de Wout… je cours toujours pour gagner"

Mathieu Van der Poel réagit aux déclarations de Van Aert. - © DAVID STOCKMAN - BELGA

Gand-Wevelgem 2020 : Victoire de Mads Pedersen - Gand-Wevelgem 2020 - 11/10/2020 Quelle course ! Au terme de 232,2 kilomètres d’une vraie intensité, Mads Pedersen s’est montré le plus fort en remportant la 82e édition de Gand-Wevelgem. Le Danois s’est imposé au nez et à la barbe d’un groupe d’hommes forts (qui s’était dégagé du peloton à 50 kilomètres de l’arrivée) Il devance donc Sénéchal, Trentin et Bettiol. Déception pour Van Aert, longtemps à l’avant et qui semblait avoir de bonnes jambes, mais qui s’est fait piéger dans le final, personne n’osant le ramener à l’avant. Il finit finalement 8e, juste devant son meilleur ennemi Van der Poel.