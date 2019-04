Van der Poel s'adjuge A Travers La Flandre après une belle démonstration de force

Le Champion des Pays-Bas Mathieu Van der Poel (Corendon-Circus) a remporté ce mercredi la 74ème édition d'A Travers La Flandre (WorldTour), disputé sur la distance de 182.8 kilomètres entre Roulers et Waregem.

Le phénomène néerlandais, qui a attaqué très tôt dans la course, a devancé lors d'un sprint à cinq le Français Anthony Turgis (Direct Energie) et le Luxembourgeois Bob Jungels (Deceuninck-Quick Step).

Premier Belge, Tiesj Benoot (Lotto Soudal) a tenté sa chance dans les derniers hectomètres et échoué à la cinquième place. Le tenant du titre, Yves Lampaert (Deceuninck-Quick Step), s'est lui classé huitième. Son coéquipier Philippe Gilbert (Deceuninck-Quick Step), qui faisait partie des favoris, a lui été contraint à l'abandon, malade.

Il s'agit du premier succès de Mathieu Van der Poel, déjà lauréat de deux courses sur route cette saison (une étape du Tour d'Antalya et le Grand Prix de Denain), sur le circuit WorldTour.

Pour l'anecdote, son père, Adrie Van der Poel, n'a jamais remporté cette épreuve, mais a terminé deux fois à la deuxième place, en 1986 et 1990. Quant à son grand-père, Raymond Poulidor, il ne l'a lui non plus jamais gagnée...