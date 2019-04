Van der Poel remporte la Flèche Brabaçonne devant Alaphilippe et Wellens - © DAVID STOCKMAN - BELGA

Van der Poel remporte la Flèche Brabançonne devant Alaphilippe et Wellens - Cyclisme - 17/04/2019 C'est le Néerlandais Mathieu van der Poel (Corendon-Circus) qui s'est adjugé la 59e édition de la La Flèche Brabançonne, mercredi à Overijse. le champion du monde de cyclocross a devancé dans un sprint à quatre le Français Julian Alaphilippe (Deceuninck-QuickStep), Tim Wellens (Lotto Soudal) et l'Australien Michael Matthews (Sunweb) au terme de cette course de 196,2 km qui s'était élancée de Louvain.