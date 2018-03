Van Avermaet : "Je me sens bien et je suis prêt pour les prochaines courses"

Vainqueur du Grand Prix de l'E3 Harelbeke l'an passé, Greg Van Avermaet a dû s'incliner devant la suprématie du bloc Quick-Step Floors, vendredi. Le champion olympique s'est classé troisième.

"La course s'est vraiment ouverte après cette chute à mi-parcours", a raconté Van Avermaet. "Quick-Step Floors a pris l'initiative et c'était un peu plus facile pour nous. Avec le recul, le plus fort a gagné."

"Il est difficile de dire si nous avons fait les bons choix", a analysé le leader de BMC. "Nous étions en effet trois dans le final dans le groupe de poursuivants. Mais Jürgen Roelandts a dit qu'il n'était pas sûr de son sprint. Nous avions encore Stefan Küng, mais il n'est pas vraiment un finisseur dans un sprint. J'ai entendu dans l'oreillette que le reste se trouvait à 40 secondes jusqu'à ce que je vois sur la Karnemelkbeekstraat qu'ils étaient beaucoup plus proches. Peut-être que nous aurions dû réagir plus vite."

Van Avermaet n'en reste pas moins satisfait de ses sensations. "Aujourd'hui, j'ai pu me faire plaisir. Sur le Taaienberg, j'étais juste un peu trop loin et c'est là que Niki Terpstra et Yves Lampaert sont partis. Je me sens bien et je suis prêt pour les prochaines courses. Peter Sagan a peut-être connu un moins bon jour. Après le Paterberg, je ne l'ai plus revu. Mais ça reste Peter Sagan. Avec lui, tu ne sais jamais."

Plusieurs observateurs ont estimé que l'action de Quick-Step Floors n'aurait pas dû avoir lieu après la chute collective. "Je n'ai pas de problème avec ça", a répliqué Van Avermaet. "Si nous devions attendre à chaque fois que quelqu'un chute, nous ne pourrions jamais courir. Aujourd'hui, il y a eu des chutes tout de suite après le départ. Je ne vois pas de problème. Ils étaient devant et à cette position tu détermines le déroulement de la course."