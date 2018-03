Ce mercredi après-midi, alors qu’il restait moins de septante kilomètres durant la classique A Travers la Flandre, Wout Van Aert a fini au tapis.

Le coureur belge de l’équipe Verandas Willems-Crelan essaie de se faufiler sur la droite de la route. Il ne voit pas un signaleur, placé sur le bas côté et le percute. Il tombe dans les champs et repart assez rapidement. A priori, sans trop de gravité pour Van Aert et pour le malheureux signaleur.