Van Aert dépité : "Van der Poel a préféré perdre plutôt que de me laisser gagner"

Au terme d’une 82e édition riche en rebondissements, l’ancien champion du monde, Mads Pedersen, a remporté Gand-Wevelgem devant Sénéchal et Trentin. Dans le groupe de tête à moins de deux kilomètres de l’arrivée, Wout Van Aert a dû s’avouer vaincu, piégé dans les derniers hectomètres. Notre compatriote a pâti du marquage à la culotte de son meilleur ennemi, Mathieu Van der Poel, parfaitement calé dans sa roue, à l’affût de la moindre attaque. Après l’arrivée, Van Aert était donc logiquement dépité par cette attitude… qui aura finalement coûté cher aux deux coureurs.

"C’était une course très difficile. Comme attendu, on s’est retrouvé avec un petit groupe dans le final. J’avais de bonnes jambes et je pense que j’étais le plus fort. Mais à la fin, c’est devenu très tactique, il fallait bluffer, et je ne finis finalement pas sur le podium" explique-t-il laconiquement au micro de Sporza.

Le Belge a donc pointé du doigt Mathieu Van der Poel : "Il y en avait surtout un qui m’observait sans cesse pendant la course. Van der Poel, oui tout à fait. J’avais l’impression qu’il préférait perdre plutôt que de me laisser gagner. Il avait probablement oublié que j’ai déjà beaucoup gagné et que je pouvais me permettre de "jouer". Finalement, aucun de nous deux gagne aujourd’hui. Je suis logiquement déçu d’avoir perdu. Au sprint, j’avais toutes mes chances. Mais je ne pouvais pas non plus réagir à toutes les attaques…" regrette-t-il.