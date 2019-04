Vainqueur à Milan-Sanremo, Alaphilippe fera son retour au Pays Basque

Milan - San Remo 2019 : Victoire de Julian Alaphilippe - Milan - Sanremo 2019 - 23/03/2019 Le Français Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) a remporté la Primavera, la course Milan-Sanremo (WorldTour) au terme des 291 km samedi sur la Via Roma de San Remo. A l'issue d'un sprint à dix, Alaphilippe a devancé Oliver Naesen (AG2R La Mondiale), 2e. Le Polonais Michal Kwiatkowski (Sky) a pris la 3e place devant le Slovaque Peter Sagan (Bora-Hansgrohe). Wout van Aert (Jumbo-Visma) a pris lui la 6e place. C'est la 7e victoire de la saison pour Alaphilippe, 26 ans, et la 19e pour Deceuninck-Quick Step. 10 coureurs ont montré le maillot en début de course. Cette échappée publicitaire a pris progressivement fin à une trentaine de kilomètres de l'arrivée après la série des trois Capi (Mele, Cervo et Berta), premières difficultés de la journée. Seul Fausto Masnada a fait de la résistance jusqu'à la Cipressa, neutralisée par un peloton toujours groupé à 20 km de l'arrivée. Les hommes forts ont attendu la montée vers Poggio pour en découdre. Deceuninck-Quick-Step avec Philippe Gilbert et Zdenek Stybar dans le final ont préparé une première attaque de Julian Alaphilippe emmenant avec lui six autres coureurs (Naesen, Sagan, Trentin, Wout van Aert, Kwiatkowski et Valverde), Tom Dumoulin et quelques autres revenant dans la descente. L'arrivée s'est en définitivement jouée au sprint au plus grand bonheur de Julian Alaphilippe, déjà sacré sur les Strade Bianche cette saison.