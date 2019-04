Une chute durant l'épreuve féminine sème la zizanie sur A Travers les Flandres

Ce mercredi se tient la 74ième édition d’A Travers les Flandres, dont Yves Lampaert a remporté les deux dernières éditions.

A environ 80 kilomètres de l’arrivée, la direction de course a décidé d’arrêter l’échappée de huit coureurs, qui comptait 2 minutes et 15 secondes d’avance environ. En cause, une chute dans l’épreuve féminine.

Par mesure de sécurité et de prudence, la neutralisation a duré quelques minutes. La direction de course a ensuite libéré tous les coureurs, en prenant soin de laisser le même écart entre les échappés et le peloton.

Seul souci : Lukas Postlberger, coureur Bora, a dû être aidé par une moto pour réintégrer le groupe de tête car il n’y était pas présent à la relance.