Turgis se questionne sur la tactique des Deceuninck : "Même moi j'étais au courant que Bennett... Anthony Turgis a été cueillir une bonne 9e place dimanche sur Gand-Wevelgem. Un top 10 avec un petit goût amer pour le coureur français qui a bien failli faire partie du groupe de tête qui s'est disputé la victoire. "La bordure s'est formée juste devant moi. J'ai essayé de faire le saut, Démare aussi mais on était trop justes. Van Aert a réussi à rentrer avec un équipier. Il a fait l'effort deux fois et il est parvenu à rentrer. Après à l'arrière, nous avions toujours un temps de retard et c'était compliqué de venir. Dans des journées comme ça, le placement et l'art de faire les efforts au bon moment restent la clé", a-t-il déclaré au micro de Jérôme Helguers à l'arrivée. Il s'est en revanche montré plus critique lors de son passage devant les micros de la Chaine L'Equipe. "Deceuninck Quick-Step en gardait derrière alors que Bennett était malade devant, même moi j'étais au courant!"