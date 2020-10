La chute de Wout van Aert - © RTBF.be

Tour des Flandres : Wout van Aert pris dans une chute collective - Cyclisme - 18/10/2020 Les chutes se succèdent dans ce Tour des Flandres. Après notamment celle de Gregor Mühlberger, c’est Wout van Aert et Tim Wellens qui ont été impliqués dans une chute collective, à un peu plus de 110 kilomètres de l’arrivée. Le rythme s’accélérait, le peloton était très compact et van Aert, un des favoris sur cette course, a visiblement mis une roue dans l’herbe. Il a ensuite fini dans l’herbe, mais ne semblait pas trop touché.