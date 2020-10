Flèche Brabançonne 2018 : Victoire de Tim Wellens - Flèche brabançonne 2018 - 11/04/2018 Tim Wellens (Lotto Soudal) a remporté la 58e édition de la Flèche Brabançonne (1.HC). Après 201,9 kilomètres entre Louvain et Overijse, le Belge de 26 ans s'est imposé en solitaire, parti à 8 kilomètres de la ligne. L'Italien Sonny Colbrelli (Bahrain-Merida), vainqueur en 2017, et Tiesj Benoot (Lotto Soudal) complètent le podium. Pieter Serry (Quick-Step Floors) est 4e, Dylan Teuns (BMC) 7e et Thomas Sprengers (Sport Vlaanderen-Baloise) 9e.