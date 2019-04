Tour des Flandres : Les favoris sont nombreux, mais un seul gagnera (LIVE vidéo 10h15)

Le Tour des Flandres (WorldTour), la plus mythique des classiques flamandes, souffle ses 103 bougies dimanche entre Anvers et Audenaerde. La course a très peu changé de profil par rapport à l'année dernière. Même si Ladeuze remplace le Kortekeer comme troisième côte (sur 17), et que le Pottelberg ne figure plus sur le parcours de 270,1 kilomètres, dont cinq tronçons pavés. On gravira trois fois le Vieux Quaremont, et deux fois le Paterberg.

La Grand Place de Saint-Nicolas, où le départ était donné de 1977 à 1997, verra passer les coureurs dès le 11e km, tout comme Hamme (la ville de Greg Van Avermaet), Berlare (Fred De Bruyne), Alost, Erpe-Mere (Lucien Van Impe) et Zottegem, où se trouvent les deux premiers secteurs pavés de la Lippenhovestraat (km 87) et de la Paddestraat (km 88).

Les Monts n'arrivent que plus tard: Vieux Quaremont (kms 119, 214 et 253), Kortekeer (km 130 km), Ladeuze (km 136 km), Wolvenberg (km 139), Leberg (km 148), Berendries (km 152), Tenbosse (km 160), Mur de Grammont (km 170), Kanarieberg (km 198), Paterberg (kms 217 et 256), Koppenberg (km 224), Steenbeekdries (km 229), Taaienberg (km 232), et Kruisberg (243 km).

Il restera 13 kilomètres après la deuxième et dernière escalade du Paterberg, jusqu'à la ligne d'arrivée sur la Minderbroedersstraat à Audenaerde.

Le Néerlandais Niki Terpstra, tenant du titre, revient le défendre, mais cette fois à la tête de l'équipe Direct Energie.

Autrement dit il ne doit plus compter sur le soutien de ses anciens équipiers de Deceuninck-Quick.Step, le Tchèque Zdenek Stybar, le Luxembourgeois Bob Jungels et Philippe Gilbert, déjà vainqueur en 2017, qui sont tous de très sérieux candidats à sa succession.

Ils ne sont cependant pas les seuls, loin s'en faut. Le Slovaque Peter Sagan (Bora-Hansgrohe), lauréat en 2016, le Norvégien Alexander Kristoff (Emirates Team Emirates), vainqueur en 2015 et dimanche passé à Gand-Wevelgem, sont également sur les rangs.

Sans oublier les stars des labourés Wout van Aert (Jumbo-Visma) et Mathieu van der Poel (Corendon-Circus), qui a déjà gagné A Travers les Flandres avec la manière, et peut notamment compter sur l'aide de son premier lieutenant et double vainqueur du "Ronde" (en 2008 et 2009) Stijn Devolder.

Ni Greg Van Avermaet (Équipe CCC), qui n'a toujours pas inscrit l'épreuve à son palmarès, et Oliver Naesen (Ag2r-La Mondiale), deuxième à San Remo, et troisième à Wevelgem.

Lotto Soudal a également de grosses cartes dans son jeu comme Tiesj Benoot et Tim Wellens. Mitchelton-Scott compte sur le champion d'Europe Matteo Trentin (Mitchelton-Scott), septième à l'E3 Harelbeke et Wevelgem, et Trek-Segafredo sur l'Allemand John Degenkolb, deuxième à Wevelgem.

Enfin l'Espagnol Alejandro Valverde (Movistar), champion du monde, le roi des classiques wallonnes avec cinq victoires dans la Flèche Wallonne, et quatre dans Liège-Bastogne-Liège, va découvrir "de Vlaanderens Mooiste" ("la plus belle de Flandre") à quelques jours de son 39e anniversaire (le 25 avril).

Il a gagné une étape de l'UAE Tour, et s'est classé 7e de Milan-San Remo, le premier des "monuments" de l'année cycliste, cette saison...