Le Tour des Flandres, la plus mythique des classiques flamandes, souffle ses 103 bougies ce dimanche entre Anvers et Audenaarde. La course a très peu changé de profil par rapport à l'année dernière.

Les leaders de la formation Deceuninck-Quick Step, le Tchèque Zdenek Stybar, le Luxembourgeois Bob Jungels, Yves Lampaert et Philippe Gilbert, déjà vainqueur en 2017, sont tous de très sérieux candidats à la victoire.

Ils ne sont cependant pas les seuls, loin s'en faut. Le Slovaque Peter Sagan (Bora-Hansgrohe), lauréat en 2016, le Norvégien Alexander Kristoff (Emirates Team Emirates), vainqueur en 2015 et dimanche passé à Gand-Wevelgem, sont également sur les rangs.

Sans oublier les stars des labourés Wout van Aert (Jumbo-Visma) et Mathieu van der Poel (Corendon-Circus), ni Greg Van Avermaet (Équipe CCC), qui n'a toujours pas inscrit l'épreuve à son palmarès, et Oliver Naesen (Ag2r-La Mondiale), deuxième à Sanremo, et troisième à Wevelgem.

Lotto Soudal a également de grosses cartes dans son jeu comme Tiesj Benoot et Tim Wellens. Mitchelton-Scott compte sur le champion d'Europe Matteo Trentin (Mitchelton-Scott), septième à l'E3 Harelbeke et Wevelgem, et Trek-Segafredo sur l'Allemand John Degenkolb, deuxième à Wevelgem.