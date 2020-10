Tour des Flandres, le débriefing : "La moto gêne… mais Alaphilippe relève la tête au mauvais moment"

Mathieu van der Poel a remporté dimanche, 34 ans après son père Adrie van der Poel, le Tour des Flandres. Après 243,3 kilomètres, le champion des Pays-Bas a réglé Wout van Aert (Jumbo-Visma) au terme d'un duel titanesque et s'est imposé d'un boyau devant le Belge.

"L'erreur de Van Aert ? C'est compliqué à dire car l'écart est infime. Il aurait peut-être dû lancer le sprint un peu plus tôt. J'ai l'impression qu'on a eu sportivement une superbe course. C'était la course attendue, le duel attendu. On aurait voulu un trio au final. Dans les endroits où on attend énormément de public, c'était plutôt désert. Le deal a été respecté", a indiqué Cyril Saugrain après la course.

>>>> LIRE AUSSI : Julian Alaphilippe percute une moto, se fracture la main droite et sera opéré lundi

"La moto se trouve bien sur la droite. Il y a une gêne... elle gêne la course et Alaphilippe n'a pas les yeux rivés sur l'avant. Il est en train de faire autre chose à ce moment-là. Il relève la tête au mauvais moment, c'est une erreur. Il faudra revoir les images pour déterminer la responsabilité ", a aussi précisé notre consultant au sujet de la chute spectaculaire de Julian Alaphilippe.