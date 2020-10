Alaphilippe percute la moto - © RTBF.be

Tour des Flandres : Julian Alaphilippe percute une moto et chute très lourdement ! - Cyclisme -... Les chutes ont été très nombreuses durant l’édition 2020 du Tour des Flandres. Après par exemple Wout van Aert, Gregor Mühlberger ou Sep Vanmarcke, c’est Julian Alaphilippe qui a malheureusement fini au tapis. Le champion du monde était à l’attaque avec Wout van Aert et Mathieu van der Poel. Il a été surpris, percutant une moto garée sur le bord de la route. Le choc est très impressionnant et envoie le Français au sol. Alaphilippe est resté par terre de longues minutes, très touché par l’impact.