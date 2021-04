Tour des Flandres : Ineos Grenadiers avec Dylan van Baarle et Tom Pidocock au Ronde

A Travers la Flandre 2021 : Victoire de Dylan Van Baarle - A Travers la Flandre 2021 - 31/03/2021 Dylan Van Baarle (Ineos-Grenadiers) s’est imposé dans A Travers la Flandre au terme d’un joli numéro de 50 kilomètres en solitaire. Le Néerlandais signe le 5e succès de sa carrière. Le premier dans une grande course d’un jour. Dans le Top 10 à l’E3 et à Gand-Wevelgem, il continue sa belle semaine flandrienne et succède à son compatriote Mathieu van der Poel au palmarès.