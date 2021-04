Tour des Flandres : Ineos avec van Baarle et Pidcock au Ronde, Lotto Soudal mise sur Wellens

Astana-Premier Tech a également dévoilé sa sélection pour le Ronde jeudi. La formation kazakhe misera sur le Canadien Hugo Houle. Celui-ci sera accompagné par son compatriote Benjamin Perry et les Kazakhs Yevgeniy Fedorov, Yevgeniy Gidich, Dmitriy Gruzdev, Nikita Stalnov et Artyom Zakharov.

Le reste de la sélection se compose de l’Italien Leonardo Basso , du Polonais Michal Golas et des Britanniques Owain Doull , Ethan Hayter et Luke Rowe .

Dylan van Baarle avait terminé 8e du Tour des Flandres l’an dernier. Il s’était aussi classé 6e et 2016 et 4e en 2017.

Wellens et Degenkolb fers de lance de Lotto Soudal

De son côté, Lotto Soudal mise sur une bonne performance de Tim Wellens et/ou de l'Allemand John Degenkolb lors du Tour des Flandres dimanche.

Vainqueur en 2017, Philippe Gilbert a annoncé lundi qu'il ne participerait pas au Ronde et qu'il faisait une pause après quelques performances décevantes. "Nous avons pris le temps de tout analyser et notre meilleure explication est que je suis mentalement et physiquement un peu abattu", a déclaré Gilbert. "C'est en grande partie dû au travail trop dur que j'ai fourni après ma chute l'année dernière au Tour de France."

L'absence de Gilbert signifie que Lotto Soudal compte principalement sur Wellens et Degenkolb, bien que ce dernier ne soit pas vraiment en forme: 32e à Milan-Sanremo, 29e à l'E3 Harelbeke et 27e à Gand-Wevelgem. En neuf présences, Degenkolb a terminé septième en 2015 et 2017 et neuvième l'année dernière. En trois participations, Wellens a terminé 34e en 2019 et l'année dernière il n'a pas franchi la ligne d'arrivée.

Wellens et Degenkolb seront accompagnés par Frederik Frison, Tosh Van der Sande, Brent Van Moer, Florian Vermeersch et l'Allemand Roger Kluge. Jasper De Buyst, en prise avec de problèmes au dos depuis un certain temps, a dû renoncer à prendre le départ.