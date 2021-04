Tour des Flandres : échappée éclair pour fêter Pâques en famille pour Greg van Avermaet -... Greg Van Avermaet a profité des premiers kilomètres très calmes du Tour des Flandres pour s'arrêter et aller saluer sa famille dimanche lors du 'Ronde'. A 214 km de l'arrivée, le leader de l'équipe AG2R s'est détaché du peloton et a pris quelques centaine de mètres d'avance à l'approche de son fief Grembergen. Quelques câlins, beaucoup de sourires et de belles images qui font chaud au cœur en ce jour de Pâques. Après quelques secondes, le Waaslandien est reparti pour réintégrer le peloton. Quelques kilomètres plus tard, c'est un autre coureur de la région Tom Van Asbroeck qui s'est octroyé un petit break pour saluer amis et famille.