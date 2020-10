Tour des Flandres : AG2R-La Mondiale joue la carte d'Oliver Naesen pour la der de Romain Bardet

Oliver Naesen sera la carte jouée par AG2R-La Mondiale au Tour des Flandres (WorldTour) dimanche où il s'agira de la dernière classique disputée par Romain Bardet sous les couleurs de la formation française.

Oliver Naesen, 30 ans, aura à ses côtés son frère Lawrence ainsi que Stijn Vandenbergh.

"Avec Oliver Naesen, nous avons une grosse carte à jouer. Nous espérons qu'il pourra enfin gagner après avoir connu quelques chutes ces dernières semaines. Sans sa chute encore à Gand-Wevelgem, il aurait certainement été jusqu'au bout avec les meilleurs", a expliqué le directeur sportif de la formation française, Julien Jurdie. "Nous avons une belle équipe autour de lui dans une course où tous les scénarios sont possible".

Le Français Romain Bardet, 29 ans, depuis 2012 chez AG2R-La Mondiale où il a entamé sa carrière professionnelle, roulera la saison prochaine pour Sunweb. Deuxième du Tour de France en 2016, puis 3e l'année suivante, il aura ramené 7 victoires à son équipe, dont trois étapes du Tour de France et un maillot de meilleur grimpeur (2019). Romain Bardet fut aussi vice-champion du monde en 2018.

"Dimanche, nous reconnaîtrons une fois encore les valeurs de Romain depuis qu'il porte nos couleurs et il sera en soutien une dernière fois d'Oliver, dans l'une des courses les plus difficiles au monde, et qui signifie beaucoup pour les spécialistes des pavés. Il y aura de l'ambiance au briefing", a ajouté Julien Jurdie.

L'effectif d'AG2R-La Mondiale pour le Tour des Flandres est complété par les Français Alexis Gougeard et Julien Duval, ainsi que par le Suisse Silvan Dillier.