Tony Gallopin forfait pour A travers les Flandres et le Tour des Flandres

Le Français Tony Gallopin a annoncé mardi son forfait pour A travers les Flandres et le Tour des Flandres, les deux classiques WorldTour flamandes qui auront lieu mercredi et dimanche. Le coureur de la formation AG2R La Mondiale s'est blessé à l'épaule gauche après une chute dimanche dans la dernière étape du Tour de Catalogne.

"Après cette grosse chute lors du Tour de Catalogne, je me remets doucement. Je serai forfait pour A travers les Flandres et le Tour des Flandres. Je vais prendre un peu de repos et me concentrer sur le Tour d'Italie", indique Tony Gallopin sur son compte Instagram.

Tony Gallopin a passé lundi une radio de l'épaule, qui n'a pas décelé de fracture, a précisé AG2R La Mondiale sur son site internet.