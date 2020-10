Tom Steels sur l'erreur d'Alaphilippe : "Tu fais une erreur comme celle-là une fois dans ta vie, pas deux fois"

Tom Steels, directeur sportif chez Deceuninck-Quick Step, s’est confié au micro de notre journaliste Mathieu Istace après l’arrivée de Liège-Bastogne-Liège ce dimanche. La Doyenne a connu un final épique où Julian Alaphilippe a pensé avoir course gagnée et a levé les bras… avant de voir sur la photo finish que Primoz Roglic l’avait finalement devancé sur la ligne. "La Doyenne est une course que tu ne veux pas perdre, surtout de cette manière" explique Tom Steels. "Tu fais une erreur comme celle-là une fois dans ta vie, pas deux fois. C’est dommage que c’était aujourd’hui… Le faire dans une petite course, ce n’est rien mais dans la Doyenne… Le sprint était limite aussi…"

Il est vrai que Julian Alaphilippe a été par la suite déclassé pour sprint irrégulier. Il n’aurait de toute façon pas inscrit son nom au palmarès de la course. Pour sa première course après son titre de champion du monde, le Français a connu quelques soucis techniques, notamment avec sa chaussure. "Ce n’était pas une journée facile, avec tous les soucis techniques" termine Tom Steels. "La première course avec un maillot de champion du monde est quelque chose de spécial. Mais il s’est battu. Toute l’équipe a bien roulé. C’est juste dommage pour les derniers 200 mètres…"