Tom Dumoulin au départ de la Doyenne dimanche

Tom Dumoulin (Sunweb) sera au départ de Liège-Bastogne-Liège, troisième volet du triptyque ardennais. Le Néerlandais de 27 ans, qui n'a plus couru depuis Milan-Sanremo mi-mars, disputera dimanche le Monument wallon pour la sixième fois de sa carrière.

Dumoulin, vainqueur du Tour d'Italie en 2017, sera accompagné, entre autres, de l'Australien Michael Matthews, quatrième sur Liège-Bastogne-Liège la saison dernière. Cette course s'inscrit dans la préparation au Giro pour le Néerlandais, qui n'a jamais fait mieux qu'une 22e place (2017) à Liège.

"Notre but sera d'emmener Dumoulin, Sam Oomen, Simon Geschke et Matthews dans le final", a déclaré Aike Visbeek, directeur sportif de la formation WorldTour. "Certaines modifications font que les 80 derniers kilomètres seront plus durs qu'auparavant. Je pense que de nombreux coureurs vont tenter leur chance et ainsi rendre la course plus difficile à contrôler."

Sélection Sunweb:

Tom Dumoulin (P-B), Sam Oomen (P-B), Johannes Fröhlinger (All), Simon Geschke (All), Chris Hamilton (Aus), Michael Matthews (Aus), Chad Haga (USA)