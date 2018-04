Tim Wellens s'impose en solitaire sur la Flèche brabançonne

Tim Wellens (Lotto Soudal) a remporté la 58e édition de la Flèche Brabançonne (1.HC). Après 201,9 kilomètres entre Louvain et Overijse, le Belge de 26 ans s'est imposé en solitaire, parti à 8 kilomètres de la ligne. L'Italien Sonny Colbrelli (Bahrain-Merida), vainqueur en 2017, et Tiesj Benoot (Lotto Soudal) complètent le podium. Pieter Serry (Quick-Step Floors) est 4e, Dylan Teuns (BMC) 7e et Thomas Sprengers (Sport Vlaanderen-Baloise) 9e.

Le début de course était placé sous le signe de l'émotion. Le peloton a observé une minute de silence en hommage à Michael Goolaerts, victime d'une crise cardiaque dimanche sur les routes de Paris-Roubaix avant de décéder à l'hôpital de Lille dans la soirée.

Un groupe de sept coureurs, dont les Belges Antoine Warnier et Dries De Bondt, s'est rapidement échappé et a compté jusqu'à 8 minutes d'avance. Revenus de l'arrière, Tosh Van der Sande (Lotto Soudal) et l'Australien Jack Haig (Mitchelton-Scott) ont repris les fuyards avant de prendre les devants. Le duo a finalement été avalé par le groupe des favoris à 12 km de la ligne.

Après de nombreuses attaques, Tim Wellens (Lotto Soudal) a placé une franche accélération à près 8 km du but. Wellens, 5e du dernier Paris-Nice, a alors géré son effort dans les deux dernières difficultés de la journée avant de lever l'index droit vers le ciel, en hommage à Michael Goolaerts. Le sprint du peloton a été réglé par Sonny Colbrelli, plus véloce que Tiesj Benoot.

C'est déjà le 4e succès de l'année pour Wellens après le Trofeo Serra de Tramuntana ainsi que la 4e étape et le classement final du Tour d'Andalousie. Ce bouquet, le 20e de la carrière du Belge, est de bonne augure pour le cycliste à l'aube des classiques ardennaises.

A noter que la dernière victoire belge sur la Flèche Brabançonne remontait à 2015, année du succès de Ben Hermans.

Après le Tour des Flandres et Paris-Roubaix, deux Monuments, la Flèche Brabançonne se court traditionnellement en prélude à l'Amstel Gold Race (15 avril), la Flèche Wallonne (18 avril) et Liège-Bastogne-Liège (21 avril) qui vont se succéder en ce mois d'avril.