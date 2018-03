Tiesj Benoot : "Il faut compter sur moi à l'avenir !"

Ce vendredi se tiendra le GP de l’E3 dans la région d’Harelbeke. Tiesj Benoot est un des favoris.

"Le parcours est difficile, mais il me convient. Si je n'avais pas connu une crevaison l'année passée, je pense que je pouvais aussi être là. J'ai participé trois fois à Harelbeke et j'ai toujours joué entre la 3e et la 6e place. Il me reste six courses avant Liège-Bastogne-Liège, chaque course est une chance d'obtenir un bon résultat. Je ne prends pas part à Gand-Wevelgem et à Paris-Roubaix, je ne vais pas m'économiser", a précisé le coureur belge de chez Lotto-Soudal. "La différence avec le Tour des Flandres, c'est d'abord la distance. C'est plus court et on emprunte plus de petites routes. C'est une belle course pour les coureurs forts. J'habite dans la région et je connais toutes les routes par coeur."

Le Belge de 24 ans a récemment brillé sur les routes des Strade Bianche. "C’était une grande course. Il y avait la plupart des plus grands cyclistes du monde, les grandes stars. Pouvoir gagner les Strade Bianche dans la pluie, avec des images uniques, c’est vraiment quelque chose de spécial, surtout pour ma première victoire", a poursuivi Benoot.

Le regard de ses adversaires a dorénavant changé : "Il faut compter sur moi à l'avenir ! Mais je ne suis pas le seul, beaucoup de coureurs belges peuvent gagner dans les semaines qui viennent. Grâce à cette victoire, j'ai maintenant moins de pression. Gagner une course de ce niveau, c'est aussi une confirmation pour moi-même. Quelque chose a changé, même les vedettes sont venues pour me féliciter. Tout le monde me connait maintenant."